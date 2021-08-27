Мовиться про те, що Стерненку дали 3 роки позбавлення волі із заміною на 1 рік умовно. Про це активіст написав у своєму телеграмі 27 серпня.

До теми Суддів Стерненка у "справі про 1 патрон" таки звільнили

Стерненко оскаржив вирок у Верховному суді

Подав касаційну скаргу до Верховного суду на вирок Одеського апеляційного суду, яким мені дали 3 роки позбавлення волі із заміною на 1 рік умовно за 1 неіснуючий патрон,

– написав активіст.

Він також додав, що мовиться про ту ж справу, після розгляду якої суддя Приморського райсуду Одеси Віктор Попревич виніс вирок про ув'язнення на строк 7 років і 3 місяці з конфіскацією половини майна. Стерненко пригадав, що це було за "викрадення проросійського тітушки Щербича із метою заволодіння 300 гривень".

Зверніть увагу! Суд виправдав соратника Стерненка Руслана Демчука.

Коротко про справу Сергія Стерненка

У лютому 2021 року активіста засудили до 7 років 3 місяців ув'язнення. У справі мовилось про викрадення ексдепутата районної ради Сергія Щербича. Слідчі переконували, що нібито Стерненко викрав чиновника, аби забрати в нього 300 гривень.

Як тільки активісту оголосили вирок, – люди вийшли на протести у підтримку Стерненка.

Активіст називає справу політизованою. Згодом його випустили з СІЗО під домашній арешт. Після цього – виправдали. Проте фактично йому дали 1 рік умовного терміну за зберігання 1 патрона.

Відразу після рішення суду, 31 травня 2021 року Стерненко заявив, що оскаржуватиме вирок у Верховному суді.



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