Кива обзывал Стерненко убийцей, который должен сидеть за решеткой. Все из-за того, что когда на активиста покушались, а он, защищаясь, ранил своих нападающих, один из которых умер.

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Киву привлекли к ответственности за недостоверные заявления

На пророссийских каналах Кива демонизировал Стерненка, твердо заявляя, что он "убийца отца троих детей".

Справка. В 2018 году на известного одесского активиста Сергея Стерненко было совершено несколько нападений. Во время одного из них Стерненко, защищаясь, смертельно ранил ножом одного из нападавших. При этом он пытался оказать ему первую медицинскую помощь и сам вызвал скорую. 11 июня 2020 года Стерненко сообщили о подозрении в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия (ч. 1 ст. 115, ч. 2 ст. 263 УК).

Между тем Кива называл Стерненка убийцей, несмотря на то, что дело не закончено и есть факт самозащиты. Так что юридическая компания "Миллер" подала в суд. Рассмотрение дела длилось 3 года, и 14 февраля Апелляционный суд наконец признал: высказывания Ильи Кивы непроверены и нарушают честь и достоинство Сергея Стерненко.

Если экснардеп не опровергнет слова в течение 15 дней, его могут привлечь к уголовной ответственности.

Почему это важно

Лживые заявления, выдаваемые за фактические утверждения, унижают честь и достоинство человека и уничтожают деловую репутацию. Так что за это можно привлечь к ответственности.

Очень часто, особенно с появлением соцсетей, право свободно выражаться, гарантированное нам Конституцией, переходит границы уважения прав других людей. Заявления, издаваемые за фактические утверждения, оказываются клеветой, унижают честь и достоинство, уничтожают деловую репутацию. Но в правовом государстве существуют механизмы защиты от этого,

– заявили в "Миллере".