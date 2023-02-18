Кива обзивав Стерненка вбивцею, який має сидіти за ґратами. Все через те, що коли на активіста скоїли замах, він, захищаючись, поранив своїх нападників, один із яких помер.

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Киву притягнули до відповідальності за недостовірні заяви

На проросійських каналах Кива демонізував Стерненка, твердо заявляючи, що він "вбивця батька трьох дітей".

Довідка. У 2018 році на відомого одеського активіста Сергія Стерненка було вчинено кілька нападів. Під час одного з них Стерненко, захищаючись, смертельно поранив ножем одного з нападників. При цьому він намагався надати йому першу домедичну допомогу та сам викликав швидку. 11 червня 2020 року Стерненку повідомили про підозру в умисному вбивстві та незаконному носінні холодної зброї (ч. 1 ст. 115, ч. 2 ст. 263 КК).



Тим часом Кива називав Стерненка вбивцею попри те, що справа не закінчена і є факт самозахисту. Тож юридична компанія "Міллер" подала до суду. Розгляд справи тривав 3 роки, і 14 лютого Апеляційний суд нарешті визнав: висловлювання Іллі Киви є неперевіреними і такими, що порушують честь та гідність Сергія Стерненка.

Якщо екснардеп не спростує свої слова протягом 15 днів, його можуть притягнути до кримінальної відповідальності.

Чому це важливо

Брехливі заяви, які видаються за фактичні твердження, принижують честь та гідність людини та знищують ділову репутацію. Тож за це можна притягнути до відповідальності.

Дуже часто, особливо з появою соцмереж, право вільно висловлюватись, гарантоване нам Конституцією, переходить межі поваги до прав інших людей. Заяви, які видаються за фактичні твердження, виявляються наклепом, принижують честь і гідність, знищують ділову репутацію. Але в правовій державі існують механізми захисту від цього,

– заявили у "Міллер".