Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на соцсети Сергея Стерненко.

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Что известно о невесте Сергея Стерненко

Сергей Стерненко 30 ноября сообщил о помолвке со своей избранницей и впервые за долгое время показал совместное фото с девушкой. На опубликованных кадрах Сергей вместе с девушкой позируют на территории Софийского Собора в Киеве. Фотограцию активист подкрепил нежным обращением к своей невесте.

Обручились. Спасибо тебе за то, что всегда со мной, в самые тяжелые моменты жизни и во время всех взлетов и падений. Люблю,

– написал Стерненко.

Сергей Стерненко вместе с невестой / фото активиста

В сети сообщают, что избранницей Стерненко стала Наталья Усатенко, с которой он вместе уже более 5 лет. Известно, что 27-летняя девушка ранее работала в Министерстве здравоохранения Украины, в пресс-службе Ульяны Супрун.

Сергей Стерненко обручился с Натальей Усатенко / фото активиста

В 2019 году Сергей признался, что познакомился с Натальей во время одного из судебных заседаний в Одессе по делу россиян и коллаборационистов, участвовавших в мятеже 2 мая в Одессе.

Также известно, что в свое время Наталью задерживали во время протестов в защиту Сергея Стерненко и допрашивали на судах по делу волонтера. Именно она была вместе с активистом во время нападения.