Об этом сообщил прокурор Черниговской области Сергей Василиса. Как фиксируют преступления русских войск и как работают правоохранительные структуры в условиях полномасштабной войны – в материале.

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Сергей Василина о приоритетных направлениях работы во время войны

По словам чиновника, зафиксировать разрушение, чтобы в будущем возместить ущерб – это задача правоохранителей и прокуратуры в целом.

С самого начала работы в этом направлении мы работаем с гражданским населением, чтобы в перспективе иметь возможность после победы требовать от России репараций за ущерб, причиненный ее действиями,

– подчеркнул Сергей Василина и добавил, что прокуратура максимально обращается к гражданам, чтобы они сообщали обо всех случаях.

Также прокурор сообщил, что по состоянию на конец 2022 года прокуратура Черниговской области передала в суд 13 актов в отношении 17 военнослужащих России. Двое военнослужащих осуждены на 10 и 8,5 лет, они переданы в исправительную колонию. Еще 4 осуждены заочно.

По словам Сергея Василины, установлена причастность 14 военнослужащих к совершению преступлений в селе Ягодное, в отношении четырех военных России в суд направлены обвинительные акты.

Деревня с 3 по 30 марта была под оккупацией. Российские военные содержали местных жителей, а именно 367 человек, в подвале школы.

Настоящий концлагерь Ягодное – без света, еды, медикаментов. В этой деревне произошло много ограблений, расстрелов, издевательств, попыток изнасилования,

– отметил прокурор области.

Из-за бесчеловечных условий содержания и неоказания надлежащей медицинской помощи в "концлагере Ягодное" умерли 10 гражданских лиц.

Надеюсь, что все преступники будут идентифицированы и предстанут перед международным трибуналом. В том же Ягодном мы нашли журнал учета военных, которые находились там, – с их фото и анкетами, что дало возможность их идентифицировать. Что касается дальнейшей судьбы, каждый такой военнослужащий будет наказан, мы для этого и принимаем необходимые меры,

– отмечает Сергей Василиса.