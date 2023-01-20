Про це повідомив прокурор Чернігівської області Сергій Василина. Як фіксують злочини російських військ та як працюють правоохоронні структури в умовах повномасштабної війни – у матеріалі.

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Сергій Василина про пріоритетні напрямки роботи під час війни

За словами посадовця, зафіксувати руйнування, щоб в майбутньому відшкодувати збитки – це завдання правоохоронців і прокуратури в цілому.

З самого початку роботи на цьому напрямку ми працюємо з цивільним населенням, щоб у перспективі мати можливість після перемоги вимагати від Росії репарацій за шкоду, завдану її діями,

– наголосив Сергій Василина і додав, що прокуратура максимально звертається до громадян, щоб вони повідомляли про всі випадки.

Також прокурор повідомив що станом на кінець 2022 року прокуратура Чернігівської області передала до суду 13 актів щодо 17 військовослужбовців Росії. Двоє військовослужбовців засуджено на 10 і 8,5 років, їх передано до виправної колонії. Ще 4 засуджені заочно.

За словами Сергія Василини, встановлена причетність 14 військовослужбовців до вчинення злочинів у селі Ягідне, щодо чотирьох військових Росії до суду скеровано обвинувальні акти.

Село з 3 по 30 березня було під окупацією. Російські військові утримували місцевих мешканців, а саме 367 осіб, в підвалі школи.

Справжній концтабір Ягідне – без світла, їжі, медикаментів. В цьому селі відбулося багато пограбувань, розстрілів, знущань, спроб зґвалтування,

– зазначив прокурор області.

Через нелюдські умови утримання та ненадання належної медичної допомоги в "концтаборі Ягідне" померло 10 цивільних осіб.

Сподіваюся, що зрештою всі злочинці будуть ідентифіковані і постануть перед міжнародним трибуналом. В тому ж Ягідному ми знайшли журнал обліку військових, які там були – з їх фото та анкетами, що дало можливість їх ідентифікувати. Щодо подальшої долі, кожен такий військовослужбовець буде покараний, ми для цього і вживаємо необхідні заходи,

– зазначає Сергій Василина.