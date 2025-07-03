Военному было 42 года, сообщил Павел Жебривский, президент военно-гражданского союза "Боевое братство Украины". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Общественное и Игоря Табурца.

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В Умани прощаются с Сергеем Захаревичем

Сергей Захаревич возглавил 110-ю бригаду в феврале 2025 года, ранее служил заместителем командира 33-й бригады. За героизм получил орден Богдана Хмельницкого III степени в 2015 году, а в 2022 – II степени.

Жебривский вспоминает, что впервые встретил Захаревича в 2014 году в Дебальцево.

"В 2014 году я мобилизовался в Вооруженные силы Украины и проходил службу в 54 разведбате в Дебальцево. Сергей в начале был в Донецком аэропорту, когда мы занимали позиции в Дебальцево, а потом он присоединился к батальону, собственно, тогда мы и познакомились", – говорит он.

Последний раз Жебривский видел Захаревича два месяца назад, передав ему необходимое оборудование. Между собой военные называли Сергея "человек-война".

Никогда не забуду, как он и четыре наших воина из разведбата на "Урале" заскочили к оркам на шахту в районе Чернухино. Наших было четыре, а орков было где-то около двадцати. И он вывел всех четырех полностью живыми, заходя практически в логове врага,

– рассказал Павел Жебровский.

В Умани попрощались с Сергеем Захаревичем: фото Анастасии Столбовой / Суспільне Черкаси

"Сергей – это тот человек, который все время был на передовой. Сергей по своей натуре был молчун, он мало говорил и очень много делал. Он подготовил серьезные группы, которые уничтожали врага, применял практики, которых даже в НАТО нет. То есть "морские котики" и "зеленые береты" отдыхали от того, как готовил Сергей своих ребят", – добавляет Жебровский.

Воин с позывным "Фидель" рассказал, что полковник стал командиром бригады во время боев в Донецкой области.

"Полковник возглавил нашу бригаду в феврале 2025 года, когда мы выполняли боевые задачи в Донецкой области. Он зарекомендовал себя как человек чести, был лидером коллектива. Бригада выполняла задачи и на других направлениях, к сожалению произошла такая досадная ситуация, когда враг нанес удар, погиб полковник Захаревич, который был примером для подражания для всех офицеров", – вспоминает он.

По словам руководителя Черкасской областной военной администрации Игоря Табурца, павший командир с 2014 года выполнял боевые задачи:

"Знал его как человека, который работал по линии разведывательного сообщества. Действительно, о таких людях мало видишь и в газетах не прочитаешь открытой информации. Это те люди, которые тихо делают большое дело, и он на протяжении жизни его практически делал. Воевал начиная с 2014 года, выполнял очень опасные задачи, за что и был награжден. Как человек очень смелый, веселый, инициативный. Действительно, он относился очень по-доброму ко всем своим подчиненным", – говорит Табурец.

Табурец опубликовал видео с Сергеем Захаревичем, которому председатель ОВА тогда передавал снаряжение.

Встреча Игоря Табурца с Сергеем Захаревичем: смотрите видео