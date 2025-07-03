Військовому було 42 роки, повідомив Павло Жебрівський, президент військово-цивільної спілки "Бойове братерство України". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне та Ігоря Табурця.

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В Умані прощаються з Сергієм Захаревичем

Сергій Захаревич очолив 110-ту бригаду у лютому 2025 року, раніше служив заступником командира 33-ї бригади. За героїзм отримав орден Богдана Хмельницького III ступеня у 2015 році, а в 2022 – II ступеня.

Жебрівський згадує, що вперше зустрів Захаревича в 2014 році в Дебальцевому.

"У 2014 році я мобілізувався в Збройні сили України і проходив службу 54 розвідбаті в Дебальцевому. Сергій на початках був у Донецькому аеропорту, коли ми займали позиції в Дебальцевому, а потім він долучився до батальйону, власне, тоді ми і познайомилися", – каже він.

Останній раз Жебрівський бачив Захаревича два місяці тому, передавши йому необхідне обладнання. Між собою військові називали Сергія "людина-війна".

Ніколи не забуду, як він і чотири наших воїни із розвідбату на "Уралі" заскочили до орків на шахту в районі Чорнухиного. Наших було чотири, а орків було десь біля двадцяти. І він вивів всіх чотирьох повністю живими, заходячи практично в лігві ворога,

– розповів Павло Жебровський.

В Умані попрощалися із Сергієм Захаревичем: фото Анастасії Столбової / Суспільне Черкаси

"Сергій – це та людина, яка весь час була на передовій. Сергій по своїй натурі був мовчун, він мало говорив і дуже багато робив. Він підготував серйозні групи, які нищили ворога, застосовував практики, яких навіть в НАТО немає. Тобто "морські котики" і "зелені берети" відпочивали від того, як готував Сергій своїх хлопців", – додає Жебровський.

Воїн із позивним "Фідель" розповів, що полковник став командиром бригади під час боїв на Донеччині.

"Полковник очолив нашу бригаду у лютому 2025 року, коли ми виконували бойові завдання на Донеччині. Він зарекомендував себе як людина честі, був лідером колективу. Бригада виконувала завдання і на інших напрямках, на жаль сталася така прикра ситуація, коли ворог завдав удару, загинув полковник Захаревич, який був прикладом для наслідування для всіх офіцерів", – згадує він.

За словами керівника Черкаської обласної військової адміністрації Ігоря Табурця, полеглий командир із 2014 року виконував бойові завдання:

"Знав його як людину, яка працювала по лінії розвідувального співтовариства. Дійсно, про таких людей мало бачиш і в газетах не прочитаєш відкритої інформації. Це ті люди, які тихо роблять велику справу, і він протягом життя її практично робив. Воював починаючи з 2014 року, виконував дуже небезпечні завдання, за що й був нагороджений. Як людина дуже сміливий, веселий, ініціативний. Дійсно, він ставився дуже по-доброму до всіх своїх підлеглих", – каже Табурець.

Табурець опублікував відео з Сергієм Захаревичем, якому голова ОВА тоді передавав спорядження.

Зустріч Ігоря Табурця із Сергієм Захаревичем: дивіться відео