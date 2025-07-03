3 липня у Свято-Успенському кафедральному соборі Православної Церкви України відбулося прощання з полеглою захисницею України Оленою Побережною, передає 24 Канал із посиланням на Полтавську міську раду.

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Гірка втрата

Солдат Олена Сергіївна Побережна народилася 16 грудня 1985 року, проживала у Полтаві. Жінка проходила службу на посаді кухаря їдальні взводу матеріального забезпечення.

3 вересня 2024 року під час проходження військової служби отримала травму, від якої померла 1 липня 2025 року у лікарні.

У раді зазначили, що Олена Побережна була вірна військовій присязі, виявила стійкість і мужність, гідно захищала територіальну цілісність та державний суверенітет України.

Прощання з Оленою Побережною / Фото Полтавська міська рада

Нагадаємо, що на війні загинув Роман Орищенко, один з лідерів Пласту та співтворець Самооборони Майдану, командир взводу 72 бригади. Орищенко був активним організатором Євромайдану та Самооборони, отримав орден "За мужність" за свою діяльність.