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Що відомо про Романа Орищенка

Роман "Оскар" Орищенко зустрів ворога командиром взводу 72 окремої механізованої бригади, і до останнього подиху мужньо захищав Україну.

Своє життя присвятив також і Пласту, будучи на цей момент членом національного керівництва Пласту, виховавши не один десяток юнаків на своєму пластовому шляху, вклавши в них любов до Батьківщини, сміливість, розум та мужність,

– йдеться у повідомленні.

У 2004 році саме він координував студентів та активістів із Черкас, які долучалися до молодіжного руху проти диктатури на Майдані. А у 2013 році Роман привіз першу звукову апаратуру на Євромайдан, який лише починався. Він жартував, що є першим Автомайданівцем, бо вигріб за цю доставку.

Взимку 2013 – 2014 років Роман був одним із ключових організаторів Самооборони Майдану. Він входив до "вужчого штабу" самооборонівців, що базувався у Профспілках і відповідав за розгортання та підтримку мереж спротиву у регіонах.

Роман Орищенко / Фото DeepState

За свою діяльність отримав орден "За мужність". Коли вся країна хотіла дізнатися, хто створив батальйон "Донбас", Роман у приватній бесіді пояснив, хто стояв за його створенням, адже знав його ще тоді, коли Самооборона народжувалась

Попри те, що Романа знало багато людей, він не був прихильником публічності. Він скромно і віддано виконував свою справу, що викликало до нього глибоку повагу у суспільстві.

"Роман Орищенко був надзвичайно доброю, розумною людиною, яка вклала в розвиток цілої країни величезні зусилля. Завжди посміхався і відгукувався на всі прохання, зазначаючи "своїм потрібно допомагати усім чим можна". Його життя це ціла історія, яка вміщає досвід, енергію, бажання збудувати сильну країну з достойною молоддю", – резюмували аналітики.

Нагадаємо, 15 червня на фронті загинув 20-річний Богдан Нєвєдомський зі Львова. Він служив у 120 окремому розвідувальному полку ЗСУ і був нагороджений "Золотим хрестом".