Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на САП.
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Мера пресечения главе Государственной таможенной службы
Исполняющего обязанности председателя Государственной таможенной службы подозревается в умышленном внесении заведомо недостоверных сведений в декларации. 10 января следственный судья ВАКС поддержал позицию прокурора и применил к нему меру пресечения в виде залога. В частности, 60 560 гривен.
В САП отметили, что это максимальный размер залога, предусмотренный законом для этого преступления. Также добавили, суд возложил на подозреваемого соответствующие процессуальные обязанности.
Заметим, правоохранители не называют фамилии. Однако на сайте Государственной таможенной службы указано, что исполняющий обязанности председателя – Сергей Звягинцев.
Что известно о подозрении Сергею Звягинцеву
- Заметим, 6 января Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила, что детективы НАБУ сообщили о подозрении главному таможеннику. Действия чиновника квалифицированы по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 366-2 Уголовного кодекса "Декларирование недостоверной информации".
- По данным следствия, подозреваемый не задекларировал имущество на более 100 тысяч долларов.
- Так, в декларациях за 2021 – 2023 годы не отразил сведения о жилом доме площадью 236,8 квадратного метра, а также земельный участок под Киевом, на котором он расположен.
- "Указанная недвижимость, общая стоимость которой достигает более 100 тысяч долларов США, была оформлена на близкого родственника жены, однако фактически ее владельцем и распорядителем был чиновник и его семья", – отметили в САП.
- Досудебное расследование продолжается.