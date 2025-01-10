Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на САП.
Дивіться також Хабар для ОГП: суд обрав покарання для експрокурора та його поплічника
Запобіжний захід очільнику Державної митної служби
Виконувача обов'язків голови Державної митної служби підозрюють в умисному внесенні завідомо недостовірних відомостей до декларації. 10 січня слідчий суддя ВАКС підтримав позицію прокурора й застосував до запобіжку у вигляді застави. Зокрема, 60 560 гривень.
У САП наголосили, що це максимальний розмір застави, передбачений законом для цього злочину. Також додали, суд поклав на підозрюваного відповідні процесуальні обов'язки.
Зауважимо, правоохоронці не називають прізвища. Однак, на сайті Державної митної служби зазначено, що виконувач обов'язків голови – Сергій Звягінцев.
Що відомо про підозру Сергію Звягінцеву
- Зауважимо, 6 січня Спеціалізована антикорупція прокуратура повідомила, що детективи НАБУ повідомили про підозру головному митнику. Дії посадовця кваліфіковано за ознаками злочину, передбаченого частиною 1 статті 366-2 Кримінального кодексу "Декларування недостовірної інформації".
- За даними слідства, підозрюваний не задекларував майно на понад 100 тисяч доларів.
- Так, у деклараціях за 2021 – 2023 роки не відобразив відомості про житловий будинок площею 236,8 квадратного метра, а також земельну ділянку під Києвом, на якій він розташований.
- "Указана нерухомість, загальна вартість якої сягає понад 100 тисяч доларів США, була оформлена на близького родича дружини, проте фактично її власником та розпорядником був посадовець і його родина", – зазначили в САП.
- Досудове розслідування триває.