Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на САП.

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Запобіжний захід очільнику Державної митної служби

Виконувача обов'язків голови Державної митної служби підозрюють в умисному внесенні завідомо недостовірних відомостей до декларації. 10 січня слідчий суддя ВАКС підтримав позицію прокурора й застосував до запобіжку у вигляді застави. Зокрема, 60 560 гривень.

У САП наголосили, що це максимальний розмір застави, передбачений законом для цього злочину. Також додали, суд поклав на підозрюваного відповідні процесуальні обов'язки.

Зауважимо, правоохоронці не називають прізвища. Однак, на сайті Державної митної служби зазначено, що виконувач обов'язків голови – Сергій Звягінцев.

Що відомо про підозру Сергію Звягінцеву