Обвинувачених викрили у 2022 році на підбурюванні до надання неправомірної вигоди та пособництві в цьому. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Українську правду.

Дивіться також Колишній начальник Одеського ТЦК Борисов знову постане перед судом

Що відомо про справу

Олег Гальченко-Авілов та Ігорю Осипович пропонували хабар керівництву ОГП за повернення чотирьох елітних автомобілів (Mercedes-Benz S400 CDI, Porsche Macan GTS, Bentley Continental GT, Land Rover Range Rover), вилучених під час обшуків, а також за закриття кримінального провадження.

Вирок суду:

Олег Гальченко-Авілов отримав 6,5 років позбавлення волі, позбавлення права обіймати посади в правоохоронних органах на 3 роки, конфіскацію 60 100 доларів та позбавлення класного чина старшого радника юстиції.

отримав 6,5 років позбавлення волі, позбавлення права обіймати посади в правоохоронних органах на 3 роки, конфіскацію 60 100 доларів та позбавлення класного чина старшого радника юстиції. Ігор Осипович засуджений до 6 років позбавлення волі з конфіскацією половини майна.

Запобіжні заходи у вигляді застав (448 228 гривень для Гальченко-Авілова та 198 480 гривень для Осиповича) залишаються чинними до набрання вироком законної сили.

Обвинуваченим також заборонено залишати межі Київської області без дозволу суду.

Вирок ще може бути оскаржений в Апеляційній палаті ВАКС протягом 30 днів з моменту оголошення шляхом подання апеляційної скарги.