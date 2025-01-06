Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на САП та НАБУ. Зазначається, що розслідування детективи та прокурори розпочали за власними напрацюваннями.

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Голові ДМС повідомили про підозру

Під час досудового розслідування правоохоронці встановили, що у 2021 – 2023 роках виконувач обов'язків Голови Державної митної служби не задекларував житловий будинок площею 236,8 квадратних метрів та земельну ділянку під Києвом, на якій він розташований.

У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі повідомили, що вказана нерухомість, загальна вартість якої сягає понад 100 тисяч доларів США, була оформлена на близького родича дружини. Однак фактично її власником та розпорядником був посадовець і його родина.

За процесуального керівництва прокурорів САП детективи НАБУ повідомили про підозру виконувачу обов'язків Голови Державної митної служби України в умисному внесенні суб'єктом декларування завідомо недостовірних відомостей до декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбаченої Законом України "Про запобігання корупції",

– йдеться в заяві САП.

Згодом в Центрі протидії корупції повідомили, що йдеться про Сергія Звягінцева – 1 лютого 2023 року Кабінет міністрів призначив його тимчасовим виконувачем обов'язків голови Державної митної служби України.

Тепер посадовцю загрожує до 2 років обмеження волі з позбавленням права обіймати певні посади на строк до 3 років.