Сергей Бочковский заявил на суде, что в него стреляли

Сегодня, 17 июля, Киевский апелляционный административный суд рассматривает дело о восстановлении Сергея Бочковского в должности. Чиновник заявил о покушении на него.

Об этом сообщает "Украинская правда".

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На суде Сергей Бочковский заявил, что 16 июля на него совершили нападение, сообщив лишь о самом факте нападения.

Было совершено на меня покушение. Оперативно-следственная группа выезжала на место, проводят оперативно-следственные действия,

– заявил Бочковский после заседания.

По его словам, вечером, в него стреляли в его доме в селе Рожны Киевской области, но, на просьбу рассказать подробности нападения Бочковский сказал, что это "тайна следствия", и он сказал "больше, чем мог".

Вполне связываю с сегодняшним апелляционным судом. Это либо предупреждение, либо запугивание,

– сказал экс-глава ГСЧС.

Суд объявил перерыв по делу до августа.

26 апреля Окружной административный суд Киева уже отменил увольнение Сергея Бочковского с должности главы ГСЧС. 27 апреля Бочковский пришел под стены ГСЧС и пытался приступить к работе, но в здание его не пустили.

В свою очередь, глава Министерства внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что Бочковский не будет восстановлен в должности.

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Напомним, Сергей Бочковский был назначен на должность главы ГСЧС в апреле 2014 года, однако 25 марта 2015 года его задержали во время заседания Кабинета министров. Тогда был также задержан первый заместитель Бочковского Василий Стоецкий. Им обоим объявили о подозрении в коррупции и отмывании денег. 5 июля 2017 года Высший админсуд Украины отменил решения предыдущих инстанций о приостановлении рассмотрения незаконного увольнения Бочковского с должности. Дело было возвращено на повторное рассмотрение.