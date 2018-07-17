Сергій Бочковський заявив на суді, що у нього стріляли

Сьогодні, 17 липня, Київський апеляційний адміністративний суд розглядає справу про поновлення Сергія Бочковського на посаді. Посадовець заявив про замах на нього.

Про це повідомляє "Українська правда".

Читайте також: Як СБУ веде бізнес з продажу кримінальних справ

Сергій Бочковський заявив у суді, що 16 липня на нього скоїли напад, повідомивши лише про сам факт нападу.

Було скоєно на мене замах. Оперативно-слідча група виїжджала на місце, проводять оперативно-слідчі дії,

– заявив Бочковський після засідання.

За його словами, ввечері, в нього стріляли в його помешканні в селі Рожни на Київщині, але, на прохання розповісти подробиці нападу Бочковський сказав, що це "таємниця слідства", і що він сказав "більше, ніж міг".

Цілком пов’язую з сьогоднішнім апеляційним судом. Це або попередження, або залякування,

– сказав екс-голова ДСНС.

Суд оголосив перерву у справі до серпня.

26 квітня Окружний адміністративний суд Києва вже скасував звільнення Сергія Бочковського з посади голови ДСНС. 27 квітня Бочковський прийшов під стіни ДСНС та намагався приступити до роботи, але у будівлю його не пустили.

У свою чергу, глава Міністерства внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що Бочковський не буде поновлений на посаді.

Читайте також: Скандальний екс-голова ДСНС Бочковський примусово вимагає поновити його на посаді

Нагадаємо, Сергій Бочковський був призначений на посаду голови ДСНС у квітні 2014 року, проте 25 березня 2015 року його затримали під час засідання Кабінету міністрів. Тоді був також затриманий перший заступник Бочковського Василь Стоєцький. Їм обом оголосили про підозру у корупції та відмиванні грошей. 5 липня 2017 року Вищий адмінсуд України скасував рішення попередніх інстанцій щодо зупинення розгляду незаконного звільнення Бочковського з посади. Справу було повернуто на повторний розгляд.