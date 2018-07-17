18:23
17 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
18°C
22°C 15°C
  • середа
    23°C 17°C
  • четвер
    24°C 19°C
  • п'ятниця
    23°C 19°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Ботокс Путіна. Показуха патріарха Кирила
Вєсті Кремля
21:22, 16 липня
Вєсті.UA. Роман Тимошенко і Коломойського. Нелегальні комуністи
Вєсті.UA
20:25, 16 липня
Чому українці стають рабами, а рабовласників майже ніколи не карають
ЦРУ
09:00, 13 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини України

Сергій Бочковський заявив на суді, що у нього стріляли

152 Читать новость на русском
Сергій Бочковський
Сергій Бочковський / www.5.ua

Сьогодні, 17 липня, Київський апеляційний адміністративний суд розглядає справу про поновлення Сергія Бочковського на посаді. Посадовець заявив про замах на нього.

Про це повідомляє "Українська правда".

Читайте також: Як СБУ веде бізнес з продажу кримінальних справ

Сергій Бочковський заявив у суді, що 16 липня на нього скоїли напад, повідомивши лише про сам факт нападу.

Було скоєно на мене замах. Оперативно-слідча група виїжджала на місце, проводять оперативно-слідчі дії,
– заявив Бочковський після засідання.

За його словами, ввечері, в нього стріляли в його помешканні в селі Рожни на Київщині, але, на прохання розповісти подробиці нападу Бочковський сказав, що це "таємниця слідства", і що він сказав "більше, ніж міг".

Цілком пов’язую з сьогоднішнім апеляційним судом. Це або попередження, або залякування,
– сказав екс-голова ДСНС.

Суд оголосив перерву у справі до серпня.

26 квітня Окружний адміністративний суд Києва вже скасував звільнення Сергія Бочковського з посади голови ДСНС. 27 квітня Бочковський прийшов під стіни ДСНС та намагався приступити до роботи, але у будівлю його не пустили.

У свою чергу, глава Міністерства внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що Бочковський не буде поновлений на посаді.

Читайте також: Скандальний екс-голова ДСНС Бочковський примусово вимагає поновити його на посаді

Нагадаємо, Сергій Бочковський був призначений на посаду голови ДСНС у квітні 2014 року, проте 25 березня 2015 року його затримали під час засідання Кабінету міністрів. Тоді був також затриманий перший заступник Бочковського Василь Стоєцький. Їм обом оголосили про підозру у корупції та відмиванні грошей. 5 липня 2017 року Вищий адмінсуд України скасував рішення попередніх інстанцій щодо зупинення розгляду незаконного звільнення Бочковського з посади. Справу було повернуто на повторний розгляд.

Теги: Новини України Сергій Бочковський ДСНС Арсен Аваков Корупція
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Шок, ганьба і держзрада: як світ критикує зустріч Трампа і Путіна
сьогодні, 18:01 Шок, ганьба і держзрада: як світ критикує зустріч Трампа і Путіна
237
Чемпіонат світу з футболу на прикладі багатоповерхівки
сьогодні, 17:05 Чемпіонат світу з футболу на прикладі багатоповерхівки
Олекса Коба 306
"Це катастрофа": у мережі показали шокуючі фото з курортів окупованого Криму
сьогодні, 16:34 "Це катастрофа": у мережі показали шокуючі фото з курортів окупованого Криму
1880
Саміт був трагічною помилкою: Трамп збирає термінову нараду після зустрічі з Путіним
сьогодні, 16:31 Саміт був трагічною помилкою: Трамп збирає термінову нараду після зустрічі з Путіним
4932
Хто такий Пол Винник і чому це важливо знати
сьогодні, 16:03 Хто такий Пол Винник і чому це важливо знати
Катерина Петренко 1142
Вихідні дні-2018: календар свят в Україні
 27 червня , 14:37
Як отримати біометричний закордонний паспорт: процедура, ціни, нюанси
 4 червня , 14:02
В Україну сунуть люті морози, синоптики прогнозують до -20
 20 лютого , 19:56
На Дніпропетровщині вночі одночасно згоріло 17 авто
 11 березня , 10:32
Росія призначає на керівні посади офіцерів, що воювали на Донбасі
 7 лютого , 16:17
Новий погляд SKODA OCTAVIA: тест-драйв від Авто24
21 лютого , 15:00
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук