Суд продлил Пашинскому меру пресечения

Суд продлил экс-нардепу Сергею Пашинскому срок содержания под стражей без права внесения залога на 2 месяца – до 29 января 2020 года. Пашинского подозревают в умышленном причинении тяжелого телесного повреждения.

Сторона обвинения призвала суд оставить Пашинского под стражей, аргументируя это тем, что он может влиять на свидетелей и запугивать их, а также пытаться уничтожить доказательства по делу.

Узнайте больше о Сергее Пашинском

Заметим, если Пашинского признают виновным по делу, ему грозит от 5 до 8 лет тюрьмы.

В чем именно обвиняют Пашинского

В том, что 31 декабря 2016 года Пашинский умышленно выстрелил из наградного пистолета в ногу жителю Киевщины Вячеславу Химикусу.

По версии Пашинского, он с женой возвращался на машине из кинотеатра домой в село Хлепча. На неосвещенной части дороги их авто почти врезалось в микроавтобус, который стоял на проезжей части без габаритных огней. Пашинский вышел из салона, чтобы выяснить, в чем дело. У него с Химикусом возникла словесная перепалка. Химикус якобы ударил Пашинского бутылкой по голове и сбил с ног. Лежа на земле, экс-депутат выстрелил в ногу своему нападающему.



Раненый Химикус на больничной койке / Фото zn.ua

Какая версия у Химикуса

В свою очередь Химикус утверждал, что Пашинский с самого начала конфликта достал пистолет и угрожал им. Именно за это получил бутылкой по голове. Также пострадавший убеждал, что Пашинский не стрелял в воздух для предупреждения, а сразу целился в Химикуса.

Как дальше разворачивается дело

Отметим, что в ГПУ времен Юрия Луценко пришли к выводу, что Пашинский действовал в пределах необходимой обороны, что исключает его уголовную ответственность. А действия Химикуса были признаны "общественно опасными".

Но в октябре 2019 года Госбюро расследований сообщило Пашинскому о подозрении в этом деле. А 7 октября Печерский райсуд избрал Пашинскому меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца (до 4 декабря) без права внесения залога.