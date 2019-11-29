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      Суд продлил Пашинскому меру пресечения

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      Суд продлил Пашинскому меру пресечения / 24 канал

      Суд продлил экс-нардепу Сергею Пашинскому срок содержания под стражей без права внесения залога на 2 месяца – до 29 января 2020 года. Пашинского подозревают в умышленном причинении тяжелого телесного повреждения.

      Сторона обвинения призвала суд оставить Пашинского под стражей, аргументируя это тем, что он может влиять на свидетелей и запугивать их, а также пытаться уничтожить доказательства по делу.

      Узнайте больше о Сергее Пашинском

      Заметим, если Пашинского признают виновным по делу, ему грозит от 5 до 8 лет тюрьмы.

      В чем именно обвиняют Пашинского

      В том, что 31 декабря 2016 года Пашинский умышленно выстрелил из наградного пистолета в ногу жителю Киевщины Вячеславу Химикусу.

      По версии Пашинского, он с женой возвращался на машине из кинотеатра домой в село Хлепча. На неосвещенной части дороги их авто почти врезалось в микроавтобус, который стоял на проезжей части без габаритных огней. Пашинский вышел из салона, чтобы выяснить, в чем дело. У него с Химикусом возникла словесная перепалка. Химикус якобы ударил Пашинского бутылкой по голове и сбил с ног. Лежа на земле, экс-депутат выстрелил в ногу своему нападающему.

      Хімікус фото стрілянина Пашинський
      Раненый Химикус на больничной койке / Фото zn.ua

      Какая версия у Химикуса

      В свою очередь Химикус утверждал, что Пашинский с самого начала конфликта достал пистолет и угрожал им. Именно за это получил бутылкой по голове. Также пострадавший убеждал, что Пашинский не стрелял в воздух для предупреждения, а сразу целился в Химикуса.

      Как дальше разворачивается дело

      Отметим, что в ГПУ времен Юрия Луценко пришли к выводу, что Пашинский действовал в пределах необходимой обороны, что исключает его уголовную ответственность. А действия Химикуса были признаны "общественно опасными".

      Но в октябре 2019 года Госбюро расследований сообщило Пашинскому о подозрении в этом деле. А 7 октября Печерский райсуд избрал Пашинскому меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца (до 4 декабря) без права внесения залога.

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Новости политики Криминальные новости СІЗО Судьи Арест Сергей Пашинский Расследования
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