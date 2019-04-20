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      Сергей Притула признался, что видит будущее Украины не слишком веселым

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      Сергей Притула видит невеселым будущее Украины, но видит себя в Украине
      Сергей Притула видит невеселым будущее Украины, но видит себя в Украине / Фото из открытых источников

      Украинский шоумен, ведущий и волонтер Сергей Притула, заявил, что будущее Украины для себя видит не слишком веселым. Однако он видит себя в этой стране: "А, если я здесь буду, то будет веселее".

      Притула признался, что не видит лидеров мнений для изменения глобальных тенденций, которые произошли. Это – отток рабочей силы, старение нации, уменьшение рождаемости, сказал шоумен во время выступления перед студентами во Львове, пишет "Украинская правда".

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      На каждого такого, как я, который остался в стране и не выехал, налоговая нагрузка не факт, что будет уменьшаться. А расти теоретически может, потому что количество бюджетников, которых нам придется содержать, будет только увеличиваться,
      – убежден Притула.

      Он также не уверен, что в ближайшее время Украине удастся преодолеть коррупцию, потому что "слишком сильная круговая порука, слишком сильные местные элиты, чтобы кто-то из Киева их мог очень быстро переломить"

      "Но нет беды – у нас красивые моря, Карпаты хороши, народ трудолюбивый. Одно только вопрос – что на выборах что-то не то делаем", – отметил ведущий.

      Сергій Притула політика Україна студенти Львів
      Притула на встрече со студентами во Львове // Фото: "Украинская правда"

      blog_ava
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      Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Новости политики Новости Украины Сергей Притула
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