Сергей Притула признался, что видит будущее Украины не слишком веселым

Украинский шоумен, ведущий и волонтер Сергей Притула, заявил, что будущее Украины для себя видит не слишком веселым. Однако он видит себя в этой стране: "А, если я здесь буду, то будет веселее".

Притула признался, что не видит лидеров мнений для изменения глобальных тенденций, которые произошли. Это – отток рабочей силы, старение нации, уменьшение рождаемости, сказал шоумен во время выступления перед студентами во Львове, пишет "Украинская правда".

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На каждого такого, как я, который остался в стране и не выехал, налоговая нагрузка не факт, что будет уменьшаться. А расти теоретически может, потому что количество бюджетников, которых нам придется содержать, будет только увеличиваться,

– убежден Притула.

Он также не уверен, что в ближайшее время Украине удастся преодолеть коррупцию, потому что "слишком сильная круговая порука, слишком сильные местные элиты, чтобы кто-то из Киева их мог очень быстро переломить"

"Но нет беды – у нас красивые моря, Карпаты хороши, народ трудолюбивый. Одно только вопрос – что на выборах что-то не то делаем", – отметил ведущий.



Притула на встрече со студентами во Львове // Фото: "Украинская правда"