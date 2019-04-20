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      Сергій Притула зізнався, що бачить майбутнє України не надто веселим

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      Сергій Притула бачить невеселим майбутнє України, але бачить себе в Україні
      Сергій Притула бачить невеселим майбутнє України, але бачить себе в Україні / Фото з відкритих джерел

      Український шоумен, ведучий та волонтер Сергій Притула, заявив, що майбутнє України для себе бачить не надто веселим. Проте він бачить себе у цій країні: "А, якщо я тут буду, то буде веселіше".

      Притула зізнався, що не бачить лідерів думок для зміни глобальних тенденцій, які відбулися. Це – відтік робочої сили, старіння нації, зменшення народжуваності, сказав шоумен під час виступу перед студентами у Львові, пише "Українська правда".

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      На кожного такого, як я, який залишився в країні і не виїхав, податкове навантаження не факт, що буде зменшуватися. А зростати теоретично може, тому що кількість бюджетників, яких нам доведеться утримувати, буде тільки збільшуватися,
      – переконаний Притула.

      Він також не впевнений, що найближчим часом Україні вдасться подолати корупцію, тому що "занадто сильна кругова порука, занадто сильні місцеві еліти, щоб хтось із Києва їх міг дуже швидко переламати"

      "Але нема біди – в нас красиві моря, Карпати гарні, народ працьовитий. Одне тільки питання – що на виборах щось не те робимо", – зауважив ведучий.

      Сергій Притула політика Україна студенти Львів
      Притула на зустрічі зі студентами у Львові//Фото: "Українська правда"

      blog_ava
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      Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Новини політики Сергій Притула Новини України
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