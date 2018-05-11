22:00
13 май 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
12°C
15°C 8°C
  • понедельник
    17°C 11°C
  • вторник
    22°C 11°C
  • среда
    23°C 11°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ЕВРОВИДЕНИЕ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛИНАРЕС СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Путин имеет талант. Военные вундеркинды
Вєсті Кремля
19:39, 12 мая
Вести.UA. Жир. Принцесса Лея-Тимошенко.
Вєсті.UA
20:46, 12 мая
Мошенники добрались до ОСМД: в чем опасность для жителей многоквартирного дома
ЦРУ
09:13, 9 мая
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 марта
Вспомнить Все. Ужасы советских вытрезвителей
Згадати все
22:54, 11 мая
Телеканал новостей 24 Новости Главные новости
ЕВРОВИДЕНИЕ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛИНАРЕС СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ

Сергей Токарев и Рустам Гильфанов – из списка санкций Украины в международный

76 Читати новину українською
Lucky Labs
Lucky Labs

Рустам Гильфанов и Сергей Токарев вот-вот станут экспертами судебной системы ведущих европейских стран, поскольку "Печерский суд" уже давно стал именем нарицательным, а судебную реформу сегодня самое время официально признать неудачной.

Не успели утихнуть разбирательства вокруг "Укрнафты" в Лондонском арбитраже, как там же появился Ринат Ахметов с намерением отстоять свои права на "Укртелеком" любой ценой. Несколькими годами ранее в Лондоне выясняли, кто прав, кто виноват Виктор Пинчук и Игорь Коломойский, пишет издание "Без Табу".

Пока олигархи оккупировали суды "туманного Альбиона", компаниям рангом пониже приглянулась суды Голландии. Впрочем, когда речь заходит о крупнейшем операторе онлайн казино, имеет смысл сомневаться в сопоставимости их оборотов с более раскрученными активами богатейших украинцев по мнению журнала "Форбс". Здесь скорее на передний план выходит желание представителей мира бизнеса получить справедливое решение, чего практически невозможно добиться в украинском суде.

В ноябре 2013 года россияне Сергей Токарев и Рустам Гильфанов принимают решение выходить из совместного бизнеса с украинцами. Причины раздора носили ярко выраженный политический характер: в то время, как практически все ИТ-компании поголовно поддерживали Майдан, Токарев и Гильфанов выступали за взыскание штрафов с своих сотрудников, которые по мнению сторонников режима Януковича нарушали трудовую дисциплину своими "отлучкам на несанкционированный митинг". Стоит отметить, что бизнес носил фактически аутсорсинговый характер: компания занималась разработкой игровых платформ в соответствии с требованиями заказчика. После "раздела имущества" у акционеров GGS и Playson появляется необходимый стартовый капитал для основания компании Lucky Labs, но, что еще более существенно – остаются наработки в виде математических моделей, ИИ алгоритмов и другой информации, которая по своей сути была интеллектуальной собственностью даже не предыдущей компании, а ее заказчиков.

Lucky Labs же становится не просто разработчиком игровых платформ, а именно оператором онлайн казино. И хотя кража нематериальных активов не столь заметна, как присвоение, в частности, полуострова Крым, масштаб воровства потянул на рассмотрение в нидерландском арбитражном институте (NAI). Арбитражу понадобилось меньше года, чтобы установить объем ущерба, причиненный истцам в результате нечестного ведения бизнеса, и постановить возместить потери потерпевшей стороне. В качестве гарантий присужденных выплат активы Сергея Токарева и Рустама Гильфанова заморожены.

Символично, что судебное решение было вынесено 8 мая, в день подписания окончательного Акта о безоговорочной капитуляции фашистской Германии. Ведь Рустам Гильфанов и Сергей Токарев попали в список санкций Украины за поддержку действий России, страны, которая сегодня не просто проявляет агрессию по отношению к Украине и ее граждан, но в определенном смысле олицетворяет все то, против чего боролась цивилизованная Европа в 1939-1945 годах .

Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за 11 мая
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук