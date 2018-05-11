Сергей Токарев и Рустам Гильфанов – из списка санкций Украины в международный

Рустам Гильфанов и Сергей Токарев вот-вот станут экспертами судебной системы ведущих европейских стран, поскольку "Печерский суд" уже давно стал именем нарицательным, а судебную реформу сегодня самое время официально признать неудачной.

Не успели утихнуть разбирательства вокруг "Укрнафты" в Лондонском арбитраже, как там же появился Ринат Ахметов с намерением отстоять свои права на "Укртелеком" любой ценой. Несколькими годами ранее в Лондоне выясняли, кто прав, кто виноват Виктор Пинчук и Игорь Коломойский, пишет издание "Без Табу".

Пока олигархи оккупировали суды "туманного Альбиона", компаниям рангом пониже приглянулась суды Голландии. Впрочем, когда речь заходит о крупнейшем операторе онлайн казино, имеет смысл сомневаться в сопоставимости их оборотов с более раскрученными активами богатейших украинцев по мнению журнала "Форбс". Здесь скорее на передний план выходит желание представителей мира бизнеса получить справедливое решение, чего практически невозможно добиться в украинском суде.

В ноябре 2013 года россияне Сергей Токарев и Рустам Гильфанов принимают решение выходить из совместного бизнеса с украинцами. Причины раздора носили ярко выраженный политический характер: в то время, как практически все ИТ-компании поголовно поддерживали Майдан, Токарев и Гильфанов выступали за взыскание штрафов с своих сотрудников, которые по мнению сторонников режима Януковича нарушали трудовую дисциплину своими "отлучкам на несанкционированный митинг". Стоит отметить, что бизнес носил фактически аутсорсинговый характер: компания занималась разработкой игровых платформ в соответствии с требованиями заказчика. После "раздела имущества" у акционеров GGS и Playson появляется необходимый стартовый капитал для основания компании Lucky Labs, но, что еще более существенно – остаются наработки в виде математических моделей, ИИ алгоритмов и другой информации, которая по своей сути была интеллектуальной собственностью даже не предыдущей компании, а ее заказчиков.

Lucky Labs же становится не просто разработчиком игровых платформ, а именно оператором онлайн казино. И хотя кража нематериальных активов не столь заметна, как присвоение, в частности, полуострова Крым, масштаб воровства потянул на рассмотрение в нидерландском арбитражном институте (NAI). Арбитражу понадобилось меньше года, чтобы установить объем ущерба, причиненный истцам в результате нечестного ведения бизнеса, и постановить возместить потери потерпевшей стороне. В качестве гарантий присужденных выплат активы Сергея Токарева и Рустама Гильфанова заморожены.

Символично, что судебное решение было вынесено 8 мая, в день подписания окончательного Акта о безоговорочной капитуляции фашистской Германии. Ведь Рустам Гильфанов и Сергей Токарев попали в список санкций Украины за поддержку действий России, страны, которая сегодня не просто проявляет агрессию по отношению к Украине и ее граждан, но в определенном смысле олицетворяет все то, против чего боролась цивилизованная Европа в 1939-1945 годах .