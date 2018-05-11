Сергій Токарєв і Рустам Гільфанов – зі списку санкцій України в міжнародний

Рустам Гільфанов і Сергій Токарєв ось-ось стануть експертами судової системи провідних європейських країн, оскільки"Печерський суд" вже давно став ім'ям прозивним, а судову реформу сьогодні саме час офіційно визнати невдалою.

Не встигли вщухнути розгляди навколо "Укрнафти" в Лондонському арбітражі, як там же з'явився Рінат Ахметов з наміром відстояти свої права на "Укртелеком" за всяку ціну. Кількома роками раніше в Лондоні з'ясовували, хто правий, хто винен Віктор Пінчук та Ігор Коломойський, пише видання "Без Табу".

Поки олігархи окупували суди "туманного Альбіону", компаніям рангом нижче сподобалися суди Голландії. Втім, коли мова заходить про найбільшого оператора онлайн казино, чи має сенс сумніватися в порівнянності їх оборотів з більш розкрученими активами найбагатших українців на думку журналу "Форбс". Тут скоріше на передній план виходить бажання представників світу бізнесу отримати справедливе рішення, чого практично неможливо добитися в українському суді.

У листопаді 2013 року росіяни Сергій Токарєв і Рустам Гільфанов приймають рішення виходити із спільного бізнесу з українцями. Причини розбрату носили яскраво виражений політичний характер: в той час, як практично всі ІТ-компанії поголовно підтримували Майдан, Токарєв і Гільфанов виступали за стягнення штрафів з своїх співробітників, які на думку прихильників режиму Януковича порушували трудову дисципліну своїми "відлучкам на несанкціонований мітинг". Варто відзначити, що бізнес носив фактично аутсорсинговий характер: компанія займалася розробкою ігрових платформ згідно вимог замовника. Після "поділу майна" у акціонерів GGS і Playson з'являється необхідний стартовий капітал для заснування компанії Lucky Labs, але, що ще істотніше – залишаються напрацювання у вигляді математичних моделей, ІІ алгоритмів та іншої інформації, яка за своєю суттю була інтелектуальною власністю навіть не попередньої компанії, а її замовників.

Lucky Labs ж стає не просто розробником ігрових платформ, а саме оператором онлайн казино. І хоч крадіжка нематеріальних активів не настільки помітна, як привласнення, зокрема, півострова Крим, масштаб злодійства потягнув на розгляд в нідерландському арбітражному інституті (NAI). Арбітражу знадобилося менше року, щоб встановити обсяг за шкоду, заподіяну позивачам в результаті нечесного ведення бізнесу, і постановити відшкодувати втрати потерпілій стороні. В якості гарантій присуджених виплат активи Сергія Токарєва та Рустама Гільфанова заморожені.

Символічно, що судове рішення було винесено 8 травня, в день підписання остаточного Акту про беззастережну капітуляцію фашистської Німеччини. Адже Рустам Гільфанов і Сергій Токарєв потрапили до списку санкцій України за підтримку дій Росії, країни, яка сьогодні не просто проявляє агресію по відношенню до України і її громадян, але в певному сенсі уособлює все те, проти чого боролася цивілізована Європа в 1939-1945 роках.