20:27
13 трав 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
12°C
15°C 8°C
  • понеділок
    17°C 11°C
  • вівторок
    22°C 11°C
  • середа
    23°C 11°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Вчетверте цар. Майський указ
Вєсті Кремля
19:39, 12 травня
Вєсті. UA. Жир. Принцеса Лея-Тимошенко.
Вєсті.UA
20:43, 12 травня
Шахраї дістались до ОСББ: у чому небезпека для мешканців багатоквартирного будинку
ЦРУ
09:13, 9 травня
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 березня
Згадати Все. Жахіття радянських витверезників
Згадати все
22:54, 11 травня
Телеканал новин 24 Новини Головні новини
ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Сергій Токарєв і Рустам Гільфанов – зі списку санкцій України в міжнародний

107 Читать новость на русском
Lucky Labs
Lucky Labs

Рустам Гільфанов і Сергій Токарєв ось-ось стануть експертами судової системи провідних європейських країн, оскільки"Печерський суд" вже давно став ім'ям прозивним, а судову реформу сьогодні саме час офіційно визнати невдалою.

Не встигли вщухнути розгляди навколо "Укрнафти" в Лондонському арбітражі, як там же з'явився Рінат Ахметов з наміром відстояти свої права на "Укртелеком" за всяку ціну. Кількома роками раніше в Лондоні з'ясовували, хто правий, хто винен Віктор Пінчук та Ігор Коломойський, пише видання "Без Табу".

Поки олігархи окупували суди "туманного Альбіону", компаніям рангом нижче сподобалися суди Голландії. Втім, коли мова заходить про найбільшого оператора онлайн казино, чи має сенс сумніватися в порівнянності їх оборотів з більш розкрученими активами найбагатших українців на думку журналу "Форбс". Тут скоріше на передній план виходить бажання представників світу бізнесу отримати справедливе рішення, чого практично неможливо добитися в українському суді.

У листопаді 2013 року росіяни Сергій Токарєв і Рустам Гільфанов приймають рішення виходити із спільного бізнесу з українцями. Причини розбрату носили яскраво виражений політичний характер: в той час, як практично всі ІТ-компанії поголовно підтримували Майдан, Токарєв і Гільфанов виступали за стягнення штрафів з своїх співробітників, які на думку прихильників режиму Януковича порушували трудову дисципліну своїми "відлучкам на несанкціонований мітинг". Варто відзначити, що бізнес носив фактично аутсорсинговий характер: компанія займалася розробкою ігрових платформ згідно вимог замовника. Після "поділу майна" у акціонерів GGS і Playson з'являється необхідний стартовий капітал для заснування компанії Lucky Labs, але, що ще істотніше – залишаються напрацювання у вигляді математичних моделей, ІІ алгоритмів та іншої інформації, яка за своєю суттю була інтелектуальною власністю навіть не попередньої компанії, а її замовників.

Lucky Labs ж стає не просто розробником ігрових платформ, а саме оператором онлайн казино. І хоч крадіжка нематеріальних активів не настільки помітна, як привласнення, зокрема, півострова Крим, масштаб злодійства потягнув на розгляд в нідерландському арбітражному інституті (NAI). Арбітражу знадобилося менше року, щоб встановити обсяг за шкоду, заподіяну позивачам в результаті нечесного ведення бізнесу, і постановити відшкодувати втрати потерпілій стороні. В якості гарантій присуджених виплат активи Сергія Токарєва та Рустама Гільфанова заморожені.

Символічно, що судове рішення було винесено 8 травня, в день підписання остаточного Акту про беззастережну капітуляцію фашистської Німеччини. Адже Рустам Гільфанов і Сергій Токарєв потрапили до списку санкцій України за підтримку дій Росії, країни, яка сьогодні не просто проявляє агресію по відношенню до України і її громадян, але в певному сенсі уособлює все те, проти чого боролася цивілізована Європа в 1939-1945 роках.

Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за 11 травня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Як влада призначає на посади потрібних людей без конкурсів і розголосу
сьогодні, 20:02 Як влада призначає на посади потрібних людей без конкурсів і розголосу
Сергій Лещенко 121
Україну чекають пожежі
сьогодні, 19:01 Україну чекають пожежі
Юрій Одарченко 299
Новий скандал: як Порошенко намагається сподобатися американському лідеру Дональду Трампу
сьогодні, 17:00 Новий скандал: як Порошенко намагається сподобатися американському лідеру Дональду Трампу
1924
Чим Уганда відрізняється від Росії?
сьогодні, 16:00 Чим Уганда відрізняється від Росії?
Ольга Бродська 1166
Як провести до парламенту більшість представників суспільства, а не олігархів
сьогодні, 15:00 Як провести до парламенту більшість представників суспільства, а не олігархів
Єгор Соболєв 470
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук