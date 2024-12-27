Усе почалось із того, що Маша розповідала під час запису одного з подкастів про свою творчу діяльність у шкільні роки. Вона почала перелічувати чим саме займалась, що згодом і стало суттю тренду, пише Show 24.

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Цікаво, що сама Єфросиніна навіть не знала, що стала зіркою у тіктоці. Про цю новину їй повідомив син.

Маша Єфросиніна завірусила тренду тіктоці: дивіться відео онлайн

Для телеведучої це стало здивуванням, вона ще й нагадала про те, що у діалозі є матюк. Але в підсумку сказала, що це дуже круті емоції.

І, як виявилося, дарувати мені такі круті емоції: бачити всі ваші численні відео – це прям те, що мені потрібно зараз! Ну, це супер приємно!,

– написала Єфросиніна.

Користувачі ж почали використовувати запис з відео для власних роликів. Усе, що потрібно робити, так це стати перед камерою і повторяти в унісон за Машею. Люди неодноразово пишуть, що впізнають у цих словах себе. Саме ця думка і стала причиною того, чому тренд став настільки популярним.

Але і на цьому тренд не зупинився. Зіркові колеги, Дмитро Монатік, Надя Дорофєєва, Volkanov і Вадим Олійник, також долучились до інших користувачів, продемонструвавши власний талант.

А Оля Полякова написала у коментарях, що з того часу нічого не змінилось. Цей тренд гарний приклад того, як чиясь репліка може стати не просто трендом, а й вічним мемом.