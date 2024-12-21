Якщо не боїтесь викликів і хочете спробувати щось креативне, то новинка тіктока, під яку вже зняли майже пів мільйона відео, точно стане у пригоді, пише Show 24.

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Суть тренду полягає в тому, щоб увімкнути трек Mohombi – Bumpy Ride, поставити собі на голову будь-який предмет і спробувати втримати рівновагу трохи пританцьовуючи та підспівуючи.

Користувачі віддають перевагу експериментам, обираючи то бокал з водою, то скейтборд, а хтось взагалі пробує танцювати з тортом на голові. Якщо бажаєте перевірити координацію і хочете потрапити у топи переглядів, то цей тренд задовольнить усі бажання.

Що відомо про трек, який вийшов 14 років тому

У 2010 році трек став дебютним для виконавця Mohombi. Він посів першу сходинку чартів у Нідерландах й потрапив у десятку найкращих хітів Бельгії, Чехії, Франції, Польщі та інших європейських країн.

Mohombi – Bumpy Ride: дивіться відео онлайн

Сьогодні пісня отримала другий подих життя, адже кількість прослуховувань з кожним днем росте, а новий тренд дає привід пригадати те, що колись було популярним й лунало на всіх дискотеках.