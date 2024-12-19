Попри те, що це один із найпростіших трендів, повторити його вдається не всім. Ну і найцікавіше, що такі відео знімають пари, перевіряючи рівень сили та довіри, пише Show 24.

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Усе що потрібно робити, так це обом партнерам стати перед камерою й увімкнути трек Sabrina Carpenter – Slim Pickins. Далі хлопець за талію має підійняти дівчину до гори й висадити собі на плече. Якщо це вдасться зробити – тренд виконано успішно.

Однак слід бути дуже обережними, адже вже бували випадки, коли дівчата вдарялись головою об стелю або ж падали з плеча. Якщо ж тренд не вдалось виконати з певних причин, як от хлопець не зміг підняти дівчину або ж посадити на плече, то засмучуватись не варто. Користувачі публікують навіть такі варіанти, адже у коментарях можуть розгорітись справжні баталії на тему того, чому чоловік не зміг виконати тренд.

Ось декілька варіантів, які демонструють, як має виглядати тренд і чому треба бути обережними.

Що відомо про трек

Slim Pickins – пісня американської виконавиці Сабріни Карпентер. Вона вийшла декілька місяців тому й на платформі ютуб зібрала понад 3,3 мільйона переглядів.

Sabrina Carpenter – Slim Pickins: слухайте пісню онлайн

Трек записаний як балада в стилі кантрі. Історія розповідає про жаль з приводу браку чоловіків для побачень. У приспіві виконавиця зазначає, що їй доведеться задовольнятися кимось менш ідеальним. Критики кажуть, що Сабріна вчергове зуміла розповісти про свої розчарування, не використовуючи гумору, як зазвичай, роблять інші виконавці.