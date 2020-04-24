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      Сергея Верланова уволили из налоговой: что о нем известно

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      Сергей Верланов уволен – биография экс-главы налоговой
      Біографія Сергія Верланова / фото з фейсбуку

      Кабинет Министров Украины 24 апреля отправил в отставку Сергея Верланова – руководителя Государственной налоговой службы. 24 канал собрал информацию о биографии, личной жизни и имуществе экс-главы налоговой.

      Біографія Сергія Верланова

      Сергій Верланов народився 6 серпня 1981 року у Львові. Нині йому 38 років. У рідному місті здобув диплом юриста в університеті імені Івана Франка. Біографію підготував 24 канал.

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      З 2000 року став юридичним консультантом для низки приватних підприємців, а у 2005 році зайнявся адвокатською діяльністю.

      З 2008 до 2015 року працював у компанії PwC – однієї з чотирьох найбільших у світі, які надають аудиторські та консалтингові послуги.

      Пізніше працював в Американській торговій палаті, Громадській раді доброчесності та Асоціації правників України.

      В уряді він почав працювати з 26 липня 2018 року, ставши заступником міністра фінансів України. Тоді Міністерство фінансів почала очолювати Оксана Маркарова.

      Вже 8 травня 2019 року Кабінет Міністрів України призначив Верланова головаю Державної податкової служби на 5 років.

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      Особисте життя і майно Верланова

      Сергій Верланов одружений. Разом з дружиною Катериною вони виховують дочку Анну. Вони разом живуть у квартирі на 86 квадратних метрів у Києві.

      Остання декларація Сергія Верланова була опублікована ще у 2019 році перед призначенням у податкову. Крім квартири у Києві він вказує ще три у Львові – на 36, 82 і 103 квадратні метри.

      Він також декларує одразу 4 автомобілі:

      • ВАЗ 21053 1991 року випуску – від 1 тисячі доларів;
      • Mitsubishi Lancer 2.0 Invite 2009 року – від 9 тисяч доларів;
      • Volkswagen Polo 1.4 2003 року – від 4 тисяч доларів;
      • Audi A3 2016 року – від 16 тисяч доларів.

      Грошові заощадження Сергія Верланова:

      • 470 тисяч гривень;
      • 165 тисяч доларів;
      • 50 тисяч євро.

      Сергій Верланов
      Сергій Верланов / фото Юридична газета

      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Публикации Государственная налоговая служба Министерство финансов Украины Кабинет Министров Украины Деньги Сергей Верланов Новости Украины Новости политики
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