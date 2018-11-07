Сергей Жадан инициирует сбор средств для помощи медикам в прифронтовой зоне

Харьковские художники пустят с молотка свои работы, чтобы собрать средства для волонтеров медицинской службы "Ульф", работающих в районе Авдеевки. Аукцион состоится 27 ноября в Харьковской школе архитектуры.

Об этом на своей странице в Facebook написал Сергей Жадан, который инициировал сбор средств.

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Сейчас медики-волонтеры нуждаются в оборудовании, способном выявлять внутреннее кровотечение. Это позволит спасать жизни раненых еще до того, как их доставят в госпиталь. На оборудование нужно собрать 90 тысяч гривен.

Он показывает внутреннее кровотечение. Есть ли оно – желательно проверить каждого раненого. Потому что бывают случаи, когда солдата отбросило взрывной волной и внешних повреждений у него никаких, а умер от внутреннего кровотечения. За более года работы у нас таких случаев не было. И мы не хотим, чтобы произошли,

– рассказали руководительницы добровольческой медицинской службы "Ульф" Юлия Сидорова и Алина Михайлова.

За первый год своего существования медики "Ульфа" вывезли из-под огня 28 раненых. Служба работает на Авдеевском направлении и оказывает медицинскую помощь на волонтерских началах раненым бойцам и местному населению.

Помощь от волонтеров

Те, кто не сможет присутствовать на мероприятии, но хотят помочь, могут сделать свой благотворительный взнос на карточку 4731 2191 0299 1134 (Юлия Сидорова) с назначением платежа "УЛЬФ".