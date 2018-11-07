Сергій Жадан ініціює збір коштів для допомоги медикам у прифронтовій зоні

Харківські художники пустять з молотка свої роботи, аби зібрати кошти для волонтерів медичної служби "Ульф", що працюють в районі Авдіївки. Аукціон відбудеться 27 листопада у Харківській школі архітектури.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав Сергій Жадан, який Ініціював збір коштів.

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Зараз медики-волонтери потребують обладнання, здатне виявляти внутрішню кровотечу. Це дозволить рятувати життя поранених ще до того, як їх доправлять до шпиталю. На обладнання потрібно зібрати 90 000 гривень.

Він показує внутрішню кровотечу. Чи є вона – бажано перевірити кожного пораненого. Бо бувають випадки, коли солдата відкинуло вибуховою хвилею і зовнішніх ушкоджень у нього жодних, а помер від внутрішньої кровотечі. За понад рік роботи у нас таких випадків не було. І ми не хочемо, щоб сталися,

– розповіли керівниці добровольчої медичної служби "Ульф" Юлія Сідорова та Аліна Михайлова.

За перший рік свого існування медики "Ульфа" вивезли з-під вогню 28 поранених. Служба працює на Авдіївському напрямку та надає медичну допомогу на волонтерських засадах пораненим бійцям і місцевому населенню.



Допомога від волонтерів

Ті, хто не зможе бути присутнім на заході, але хочуть допомогти, можуть зробити свій благодійний внесок на картку 4731 2191 0299 1134 (Юлія Сідорова) з призначенням платежу "УЛЬФ".