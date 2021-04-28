Сергею Филимонову заменили круглосуточный домашний арест ночным
Организатору протеста из-за Сергея Стерненко – Сергею Филимову – 28 апреля изменили меру пресечения. Теперь активист будет находиться под ночным домашним арестом.
Источник:телеграм-канал "Самозахист"
Соответствующее решение одобрил Апелляционный суд. До того лидер движения "Гонор" находился под круглосуточным домашним арестом.
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Теперь Сергей ограничен в свободе с 22:00 до 8:00, а не круглосуточно. И это, напомним, за держание файера на мирном протесте,
– говорится в сообщении.
В чем обвиняют Филимонова
- 23 марта активисту объявили подозрение в хулиганстве и использовании оружия. Речь идет о протесте под Офисом Президента 20 марта.
- Филимонову грозит заключение сроком от 3 до 7 лет.
- 1 апреля суд избрал ему меру пресечения – круглосуточный домашний арест на 2 месяца. Активист обжаловал это решение.
Что происходило на Банковой 20 марта
- Сторонники активиста Сергея Стерненко собрались на протест из-за его заключения. Однако демонстрация вышла из-под контроля – люди разрисовали стены Офиса Президента, разбили табличку и окно, а также запустили фейерверки.
- В ОПУ заявили, что протестующие нанесли ущерб на сумму 2 миллиона гривен.
- Нескольким организатором акции объявили подозрения.
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