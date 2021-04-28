Организатору протеста из-за Сергея Стерненко – Сергею Филимову – 28 апреля изменили меру пресечения. Теперь активист будет находиться под ночным домашним арестом.

Соответствующее решение одобрил Апелляционный суд. До того лидер движения "Гонор" находился под круглосуточным домашним арестом.

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Теперь Сергей ограничен в свободе с 22:00 до 8:00, а не круглосуточно. И это, напомним, за держание файера на мирном протесте,

– говорится в сообщении.

В чем обвиняют Филимонова

23 марта активисту объявили подозрение в хулиганстве и использовании оружия. Речь идет о протесте под Офисом Президента 20 марта.

Филимонову грозит заключение сроком от 3 до 7 лет.

1 апреля суд избрал ему меру пресечения – круглосуточный домашний арест на 2 месяца. Активист обжаловал это решение.

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