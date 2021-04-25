Артисты "Квартал 95" назвали протест в поддержку Сергея Стерненка под Офисом Президента "карнавалом". Кроме того, "кварталовцы" высмеяли карантин, заявление Петра Порошенко о вакцине Covishield, закрытие медведчуковских каналов и другие актуальные темы.

В опубликованном в ютубе видео актеры вспомнили главные события Украины с начала 2021 года, в том числе акцию протеста с Стерненко на Банковой.

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"Квартал 95" назвал протест "карнавалом".

"Кварталовцы" во время своего выступления в "Вечернем квартале" пели на сцене о протесте, а на фоне показывали кадры Офиса Президента после митинга в поддержку Стерненко.

А в это время в центре (Киев – 24 канал) мирный шел карнавал. Один Ван Гог Офис (Офис Президента – 24 канал) разрисовал. Другой Ван Гог работал над дизайном двери. Всегда найдут работу для креативных людей,

– говорится в песне.

Какие еще темы вспомнили в выступлении

на экране показывали кадры из Буковеля , который долгое время нарушал карантин работая; вспомнили и президента, который был там на зимние праздники;

, который долгое время нарушал карантин работая; вспомнили и президента, который был там на зимние праздники; обнаженный торс Владимира Зеленского во время вакцинации от коронавируса ;

; пятого президента Петра Порошенко, который в парламенте назвал вакцину Covishield "г*вном";

Виктора Медведчука и его телеканалы, которые из-за санкций прекратили вещание.

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Протест из-за Стерненко под Офисом Президента: основное