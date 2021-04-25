"Квартал 95" назвал протест из-за Стерненко "карнавалом"
Артисты "Квартал 95" назвали протест в поддержку Сергея Стерненка под Офисом Президента "карнавалом". Кроме того, "кварталовцы" высмеяли карантин, заявление Петра Порошенко о вакцине Covishield, закрытие медведчуковских каналов и другие актуальные темы.
Источник:24 канал
В опубликованном в ютубе видео актеры вспомнили главные события Украины с начала 2021 года, в том числе акцию протеста с Стерненко на Банковой.
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"Квартал 95" назвал протест "карнавалом".
"Кварталовцы" во время своего выступления в "Вечернем квартале" пели на сцене о протесте, а на фоне показывали кадры Офиса Президента после митинга в поддержку Стерненко.
А в это время в центре (Киев – 24 канал) мирный шел карнавал. Один Ван Гог Офис (Офис Президента – 24 канал) разрисовал. Другой Ван Гог работал над дизайном двери. Всегда найдут работу для креативных людей,
– говорится в песне.
Какие еще темы вспомнили в выступлении
- на экране показывали кадры из Буковеля, который долгое время нарушал карантин работая; вспомнили и президента, который был там на зимние праздники;
- обнаженный торс Владимира Зеленского во время вакцинации от коронавируса;
- пятого президента Петра Порошенко, который в парламенте назвал вакцину Covishield "г*вном";
- Виктора Медведчука и его телеканалы, которые из-за санкций прекратили вещание.
"Квартал 95" высмеял протесты из-за Стерненко: смотрите видео
Протест из-за Стерненко под Офисом Президента: основное
- 20 марта на Банковой состоялась акция протеста в поддержку Сергея Стерненко. Сначала все было спокойно, но потом акция переросла в беспорядки.
- Некоторые митингующие разрисовали здание ОП, повредили двери и выбили окна.
- На следующий день после протеста в Офисе Президента сумму убытков оценили почти в 2 миллиона гривен.
- Двери, поврежденные участниками акции, вечером 25 марта даже появились в эфире канала "1+1". Это вызвало бурю обсуждений в соцсетях.
- После акции ее участникам начали массово сообщать о подозрениях и избирать меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.
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