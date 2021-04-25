Артисти "Квартал 95" назвали протест на підтримку Сергія Стерненка під Офісом Президента "карнавалом". Крім того, "кварталівці" висміяли карантин, заяву Петра Порошенка про вакцину Covishield, закриття медведчуківських каналів та інші актуальні теми.

В опублікованому в ютубі відео актори згадали головні події України від початку 2021 року, зокрема й акцію протесту за Стерненка на Банковій.

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"Квартал 95" назвав протест "карнавалом".

"Кварталівці" під час свого виступу у "Вечірньому кварталі" співали на сцені про протест, а на фоні показували кадри Офісу Президента після мітингу на підтримку Стерненка.

А у цей час у центрі (Києва – 24 канал) мирний йшов карнавал. Один Ван Гог Офіс (Офіс Президента – 24 канал) розмалював. Інший Ван Гог працював над дизайном дверей. Завжди знайдуть роботу для креативних людей,

– йдеться у пісні.

Які ще теми згадали у виступі

на екрані показували кадри з Буковелю , який тривалий час порушував карантин працюючи; згадали й президента, який був там на зимові свята;

, який тривалий час порушував карантин працюючи; згадали й президента, який був там на зимові свята; оголений торс Володимира Зеленського під час вакцинації від коронавірусу ;

; п'ятого президента Петра Порошенка, який у парламенті назвав вакцину Covishield "г*мном";

Віктора Медведчука та його телеканали, які через санкції перестали мовити.

"Квартал 95" висміяв протести за Стерненка: дивіться відео

Протест за Стерненка під Офісом Президента: основне