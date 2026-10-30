Дело "Карфаген": ВАКС снизил залог прокурору Кропиве и его сообщникам

Как сообщает Центр по борьбе с коррупцией, судебная коллегия частично удовлетворила ходатайство стороны обвинения о применении мер пресечения.

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Насколько уменьшили залог для Кропивы и его сообщников?

Альтернативная сумма для Сергея Кропивы была установлена на уровне 93 миллионов вместо прежних 120 миллионов гривен.

Вместе с чиновником за решеткой остаются Елизавета "Муза" Ивахненко и ее родственник, адвокат Александр Дидич.

Им судебная инстанция также существенно смягчила условия освобождения, уменьшив залог до 15 и 11,6 миллиона гривен соответственно.

Напомним, по версии следствия, Сергей Кропива организовал и непосредственно руководил преступной организацией. Ее участники обеспечивали "крышу" сети нелегальных колл-центров.

Помимо непосредственной защиты мошеннического бизнеса, группа вместе с Ивахненко и Дидичем занималась отмыванием полученных доходов.

Несмотря на серьезность объявленных подозрений, Кропиву до сих пор официально не уволили из прокуратуры, а рассмотрение дисциплинарного производства в его отношении пока не афишируется.

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К слову, бывшие чиновники Офиса генпрокурора, фигурирующие в деле "Карфаген", могли прикрывать не только мошеннические колл-центры, но и игорный бизнес. По данным "Следство.Инфо", об этом свидетельствуют записи разговоров бывшего сотрудника ОГП Ивана Тимошенко с заместителем главы Государственной налоговой службы Игорем Панченко.