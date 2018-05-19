11:42
19 май 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
22°C
22°C 13°C
  • воскресенье
    17°C 12°C
  • понедельник
    18°C 10°C
  • вторник
    20°C 12°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
КРЫМСКИЙ МОСТ КОРОЛЕВСКАЯ СВАДЬБА СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Российские вуду. Отряд имени Путина
Вєсті Кремля
22:23, 17 мая
Весті.UA. Жир. Что Матиос нащупал у Савченко. Антиляшковский заговор
Вєсті.UA
07:43, сегодня
Одесские
ЦРУ
09:00, 18 мая
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 мая
Вспомнить Всё. От Рафика до Эталона: как менялись маршрутки
Згадати все
22:10, 15 мая
Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
КРЫМСКИЙ МОСТ КОРОЛЕВСКАЯ СВАДЬБА СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ

Серия взрывов в Афганистане: погибли по меньшей мере 8 человек

15 Читати новину українською
Очередной теракт в Афганистане
Очередной теракт в Афганистане / mir24.tv

В афганском городе Джелалабад, что в провинции Нангархар, в пятницу ночью, 18 мая, во время матча по крикету на стадионе произошла серия взрывов, в результате чего по меньшей мере 8 человек погибли и 43 получили ранения.

Об этом сообщает Reuters.

Читайте также: Ужасное ДТП в Индии: погибли 19 человек

Представитель губернатора провинции Атталла Хогьяни сказал, что среди погибших были организатор турнира по крикету и заместитель мэра города Джелалабад. Боевики "Талибана" отрицают свою причастность к взрывам.

Черговий теракт в АфганістаніОчередной теракт в Афганистане

Данные о количестве жертв и сам инцидент пока разнятся. Так, член провинциального совета Собраб Кадер рассказал, что взрывы были вызваны двумя ракетами, в результате чего по меньшей мере 6 человек погибли и 50 получили ранения.

На прошлой неделе губернатор провинции была уволена из-за ухудшения ситуации с безопасностью в регионе, который стал оплотом боевиков ИД, а также талибов.

Ни одна группировка до сих пор не взяла на себя ответственность за теракт, однако террористическая организация "Талибан" в WhatsApp заявила, что не причастна к нападению. Провинция Нангархар, столицей которой является Джалалабад, граничит с Пакистаном. Здесь активно действуют талибы, а также боевики "Исламского государства" (ИД).

Теги: Жертвы Афганістан Теракт
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Безумно дорогая авантюра: во сколько России обходится Крымский мост
сегодня, 11:01 Безумно дорогая авантюра: во сколько России обходится Крымский мост
405
Свежие воспоминания о Луганске: лучшее качество – украинское
сегодня, 08:41 Свежие воспоминания о Луганске: лучшее качество – украинское
Ольга Черненко 842
Яких цькувань зазнала суддя Гольник, що відмовилась від хабара найвпливовішої людини Полтави
18 мая, 23:00 Яких цькувань зазнала суддя Гольник, що відмовилась від хабара найвпливовішої людини Полтави
Роман Маселко 291
Необхідно повністю перекрити доступ і викинути російський контент з українських терен
18 мая, 22:02 Необхідно повністю перекрити доступ і викинути російський контент з українських терен
Володимир Шередега 1032
Тимошенко лидирует в президентских рейтингах: возмутительные факты про Леди Ю
18 мая, 19:01 Тимошенко лидирует в президентских рейтингах: возмутительные факты про Леди Ю
1174
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук