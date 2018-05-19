Серия взрывов в Афганистане: погибли по меньшей мере 8 человек

В афганском городе Джелалабад, что в провинции Нангархар, в пятницу ночью, 18 мая, во время матча по крикету на стадионе произошла серия взрывов, в результате чего по меньшей мере 8 человек погибли и 43 получили ранения.

Об этом сообщает Reuters.

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Представитель губернатора провинции Атталла Хогьяни сказал, что среди погибших были организатор турнира по крикету и заместитель мэра города Джелалабад. Боевики "Талибана" отрицают свою причастность к взрывам.

Очередной теракт в Афганистане

Данные о количестве жертв и сам инцидент пока разнятся. Так, член провинциального совета Собраб Кадер рассказал, что взрывы были вызваны двумя ракетами, в результате чего по меньшей мере 6 человек погибли и 50 получили ранения.

На прошлой неделе губернатор провинции была уволена из-за ухудшения ситуации с безопасностью в регионе, который стал оплотом боевиков ИД, а также талибов.

Ни одна группировка до сих пор не взяла на себя ответственность за теракт, однако террористическая организация "Талибан" в WhatsApp заявила, что не причастна к нападению. Провинция Нангархар, столицей которой является Джалалабад, граничит с Пакистаном. Здесь активно действуют талибы, а также боевики "Исламского государства" (ИД).