Серія вибухів в Афганістані: загинуло щонайменше 8 людей

В афганському місті Джелалабад, що в провінції Нангархар, у п'ятницю вночі, 18 травня, під час матчу з крикету на стадіоні відбулася серія вибухів, внаслідок чого щонайменше 8 осіб загинуло та 43 отримали поранення.

Про це повідомляє Reuters.

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Речник губернатора провінції Атталлах Хогьяні сказав, що серед загиблих були організатор турніру з крикету і заступник мера міста Джелалабад. Бойовики "Талібану" заперечують свою причетність до вибухів.



Черговий теракт в Афганістані

Дані про кількість жертв та сам інцидент наразі різняться. Так, член провінційної ради Собраб Кадері розповів, що вибухи були спричинені двома ракетами, у результаті чого щонайменше 6 людей загинули та 50 отримали поранення.

Минулого тижня губернатор провінції була звільнена через погіршення ситуації із безпекою в регіоні, який став оплотом бойовиків ІД, а також талібів.

Жодне угруповання досі не взяло на себе відповідальність за теракт, однак терористична організація "Талібан" у WhatsApp заявила, що не причетна до нападу. Провінція Нангархар, столицею якої є Джалалабад, межує з Пакистаном. Тут активно діють таліби, а також бойовики "Ісламської держави" (ІД).