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Жахлива ДТП в Індії: загинуло 19 людей

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Жахлива ДТП в Індії: загинуло 19 людей
/ grodnonews.by

В Індії у результаті ДТП вранці 19 травня загинули 19 осіб, ще 7 людей отримали поранення. Відомо, що люди їхали у вантажівці, навантаженій мішками з цементом. Транспортний засіб перевернувся.

Про це пише ANI.

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В індійському штаті Гуджарат унаслідок ДТП за участю вантажівки загинули 19 людей. Зазначається, що у ДТП також постраждали семеро людей. Водій вантажівки зник з місця події.

Наразі поліція з'ясовує всі обставини події.

 

Теги: Аварії та ДТП Жертви Індія
Джерело: 24 Канал
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