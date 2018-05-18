17:32
18 трав 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
18°C
22°C 11°C
  • субота
    22°C 13°C
  • неділя
    19°C 12°C
  • понеділок
    20°C 10°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
КРИМСЬКИЙ МІСТ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Російські вуду. Отряд імені Путіна
Вєсті Кремля
22:20, 17 травня
Вєсті.UA. Нечиста сила без вишиванки. Невинний Луценко
Вєсті.UA
20:48, 17 травня
Одеські
ЦРУ
09:00, сьогодні
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 травня
Згадати Все. Від Рафіка до Еталона: як змінювались маршрутки
Згадати все
22:10, 15 травня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
КРИМСЬКИЙ МІСТ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2

Смертельна ДТП на Івано-Франківщині: поїзд протаранив автівку (фото)

811 Читать новость на русском
На залізничному переїзді на Прикарпатті сталася кривава ДТП
На залізничному переїзді на Прикарпатті сталася кривава ДТП / mandarin-news.kr.ua

Ввечері 17 травня дорожньо-транспортна пригода із летальним наслідком трапилася на переїзді у Рогатинському районі Івано-Франківської області. Загинув 22-річний пасажир автівки.

Про це повідомляє прес-служба Нацполіції в Івано-Франківській області.

22-річний мешканець одного із сіл району, керуючи автомобілем марки "Volkswagen Golf" не врахував дорожню обстановку, проявивши неуважність. Він, нехтуючи увімкненим сигналом світлофора та опушеним автоматичним шлагбаумом, виїхав на залізничний переїзд, де допустив зіткнення з потягом сполученням "Івано-Франківськ - Київ",
– йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 22-річний пасажир автомобіля від отриманих тілесних ушкоджень помер на місці, а ще один 16-річний пасажир отримав тілесні ушкодження у вигляді множинних переломів нижньої щелепи. Його госпіталізували.

Наразі правоохоронці затримали водія автомобіля. Вирішується питання про оголошення підозри у вчиненні кримінального правопорушення та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

дтп переїзд
Жахлива ДТП трапилась на залізничному переїзді поблизу Рогатина

дтп переїзд
Один пасажир автомобіля загинув на місці, інший – в лікарні. Водія затримали
 

Теги: Новини України Аварії та ДТП Новини Івано-Франківська
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Що таке розкіш: тест-драйв двох Rolls Royce від Авто 24
сьогодні, 08:00 Що таке розкіш: тест-драйв двох Rolls Royce від Авто 24
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук