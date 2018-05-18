Смертельна ДТП на Івано-Франківщині: поїзд протаранив автівку (фото)

Ввечері 17 травня дорожньо-транспортна пригода із летальним наслідком трапилася на переїзді у Рогатинському районі Івано-Франківської області. Загинув 22-річний пасажир автівки.

Про це повідомляє прес-служба Нацполіції в Івано-Франківській області.

22-річний мешканець одного із сіл району, керуючи автомобілем марки "Volkswagen Golf" не врахував дорожню обстановку, проявивши неуважність. Він, нехтуючи увімкненим сигналом світлофора та опушеним автоматичним шлагбаумом, виїхав на залізничний переїзд, де допустив зіткнення з потягом сполученням "Івано-Франківськ - Київ",

– йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 22-річний пасажир автомобіля від отриманих тілесних ушкоджень помер на місці, а ще один 16-річний пасажир отримав тілесні ушкодження у вигляді множинних переломів нижньої щелепи. Його госпіталізували.

Наразі правоохоронці затримали водія автомобіля. Вирішується питання про оголошення підозри у вчиненні кримінального правопорушення та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.



Жахлива ДТП трапилась на залізничному переїзді поблизу Рогатина