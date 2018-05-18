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Смертельное ДТП на Ивано-Франковщине: поезд протаранил автомобиль (фото)

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На железнодорожном переезде на Прикарпатье произошло кровавое ДТП
На железнодорожном переезде на Прикарпатье произошло кровавое ДТП / mandarin-news.kr.ua

Вечером 17 мая дорожно-транспортное происшествие с летальным исходом случилось на переезде в Рогатинском районе Ивано-Франковской области. Погиб 22-летний пассажир автомобиля.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Ивано-Франковской области.

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22-летний житель одного из сел района, управляя автомобилем марки "Volkswagen Golf", не учел дорожную обстановку, проявив невнимательность. Он, пренебрегая включенным сигналом светофора и опущенным автоматическим шлагбаумом, выехал на железнодорожный переезд, где допустил столкновение с поездом сообщением "Ивано-Франковск – Киев",
– говорится в сообщении.

Отмечается, что 22-летний пассажир автомобиля от полученных телесных повреждений скончался на месте, а еще один 16-летний пассажир получил телесные повреждения в виде множественных переломов нижней челюсти. Его госпитализировали.

Правоохранители задержали водителя автомобиля. Решается вопрос об объявлении подозрения в совершении уголовного правонарушения и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

дтп переїзд
Жуткое ДТП произошло на железнодорожном переезде возле Рогатина

дтп переїзд
Один пассажир автомобиля погиб на месте, второй – в больнице. Водителя задержали
 

Теги: Новости Украины Аварии и ДТП Новости Ивано-Франковска
Источник: 24 канал
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