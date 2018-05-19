Ужасное ДТП в Индии: погибли 19 человек

В Индии в результате ДТП утром 19 мая погибли 19 человек, еще 7 человек получили ранения. Известно, что люди ехали в грузовике, нагруженном мешками с цементом. Транспортное средство перевернулось.

Об этом пишет ANI. Читайте также: Смертельное ДТП на Ивано-Франковщине: поезд протаранил автомобиль (фото) В индийском штате Гуджарат в результате ДТП с участием грузовика погибли 19 человек. Отмечается, что в ДТП также пострадали семь человек. Водитель грузовика скрылся с места происшествия. Сейчас полиция выясняет все обстоятельства происшествия.