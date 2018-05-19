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Ужасное ДТП в Индии: погибли 19 человек

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Ужасное ДТП в Индии: погибли 19 человек
/ grodnonews.by

В Индии в результате ДТП утром 19 мая погибли 19 человек, еще 7 человек получили ранения. Известно, что люди ехали в грузовике, нагруженном мешками с цементом. Транспортное средство перевернулось.

Об этом пишет ANI.

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В индийском штате Гуджарат в результате ДТП с участием грузовика погибли 19 человек. Отмечается, что в ДТП также пострадали семь человек. Водитель грузовика скрылся с места происшествия.

Сейчас полиция выясняет все обстоятельства происшествия.

Теги: Аварии и ДТП Жертвы Индия
Источник: 24 Канал
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