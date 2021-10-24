Какие сюжеты стали самыми популярными за неделю – узнавайте далее.

Интересно Вступление Украины в ЕС, домашний арест Медведчука – видео недели

Проверка транспорта из-за COVID-19

Журналисты 24 канала проверили, соблюдают ли люди новые правила по использованию транспорта во Львове и Киеве. Большинство пассажиров пытались прорваться в поезда без соответствующих документов.

В Украине ввели новые ограничения для пассажиров: смотрите видео

Амптуация конечностей после коронавируса

К медикам больные коронавирусом украинцы обращаются тогда, когда поражения легких составляет до 40%. Кроме того, следствием болезни может стать тромбоз. Во Львове трем пациентам за неделю пришлось ампутировать ноги.

Украинцы массово пренебрегают COVID-19: смотрите видео

Российская вакцина от COVID-19

Россия договорилась с 62 странами мира, что поставит туда свою вакцину против коронавируса "Cупутник V". Однако пока страна-агрессор выполнила лишь 5% от всех поставок препарата. Всемирная организация здравоохранения не дала разрешение на его использование.

Что не так с российской вакциной: смотрите видео

Корниенко получил новую должность

В парламенте 19 октября избрали нового вице-спикера. Им стал Александр Корниенко. Он выступил с речью, в которой отметил необходимость улучшения коммуникации с представителями исполнительной власти – министерств и органов местного самоуправления.

Александр Корниенко стал вице-спикером: смотрите видео

Россияне завершают работу при НАТО

Российские дипломаты завершают работу в штаб-квартире НАТО. В российском министерстве иностранных дел объяснили такое решение "ответом на действия Альянса". Говорится об инциденте, когда НАТО выслали 8 дипломатов России.

В отношениях между Россией и НАТО очередное обострение: смотрите видео