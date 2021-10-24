Які сюжети стали найпопулярнішими за тиждень – дізнавайтесь далі.
Цікаво Вступ України в ЄС, домашній арешт Медведчука – відео тижня
Перевірка транспорту через COVID-19
Журналісти 24 каналу перевірили, чи дотримуються люди нових правих щодо використання транспорту у Львові та Києві. Більшість пасажирів намагались прорватись у потяги без відповідних документів.
В Україні запровадили нові обмеження для пасажирів: дивіться відео
Амптуація кінцівок після коронавірусу
До медиків хворі на коронавірус українці звертаються часом тоді, коли ураження легень становить аж 40%. Крім того, наслідком хвороби може стати тромбоз. У Львові трьом пацієнтам за тиждень довелось ампутувати ноги.
Українці масово нехтують COVID-19: дивіться відео
Російська вакцина від COVID-19
Росія домовилась з 62 країнами світу, що поставить туди свою вакцину проти коронавірусу "Cупутник V". Однак наразі країна-агресорка виконала лише 5% від всіх поставок препарату. Всесвітня організація охорони здоров'я не дала дозвіл на його використання.
Що не так з російською вакциною: дивіться відео
Корнієнко отримав нову посаду
У парламенті 19 жовтня обрали нового віцеспікера. Ним став Олександр Корнієнко. Він виступив з промовою, у якій наголосив на необхідності покращення комунікація з представниками виконавчої влади – міністерств та органів місцевого самоврядування.
Олександр Корнієнко став віцеспікером: дивіться відео
Росіяни завершують роботу при НАТО
Російські дипломати завершують роботу у штаб-квартирі НАТО. У російському міністерстві закордонних справ пояснили таке рішення "відповіддю на дії Альянсу". Мовиться про інцидент, коли з НАТО вислали 8 дипломатів Росії.
У стосунках між Росією і НАТО чергове загострення: дивіться відео