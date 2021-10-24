Які сюжети стали найпопулярнішими за тиждень – дізнавайтесь далі.

Цікаво Вступ України в ЄС, домашній арешт Медведчука – відео тижня

Перевірка транспорту через COVID-19

Журналісти 24 каналу перевірили, чи дотримуються люди нових правих щодо використання транспорту у Львові та Києві. Більшість пасажирів намагались прорватись у потяги без відповідних документів.

В Україні запровадили нові обмеження для пасажирів: дивіться відео

Амптуація кінцівок після коронавірусу

До медиків хворі на коронавірус українці звертаються часом тоді, коли ураження легень становить аж 40%. Крім того, наслідком хвороби може стати тромбоз. У Львові трьом пацієнтам за тиждень довелось ампутувати ноги.

Українці масово нехтують COVID-19: дивіться відео

Російська вакцина від COVID-19

Росія домовилась з 62 країнами світу, що поставить туди свою вакцину проти коронавірусу "Cупутник V". Однак наразі країна-агресорка виконала лише 5% від всіх поставок препарату. Всесвітня організація охорони здоров'я не дала дозвіл на його використання.

Що не так з російською вакциною: дивіться відео

Корнієнко отримав нову посаду

У парламенті 19 жовтня обрали нового віцеспікера. Ним став Олександр Корнієнко. Він виступив з промовою, у якій наголосив на необхідності покращення комунікація з представниками виконавчої влади – міністерств та органів місцевого самоврядування.

Олександр Корнієнко став віцеспікером: дивіться відео

Росіяни завершують роботу при НАТО

Російські дипломати завершують роботу у штаб-квартирі НАТО. У російському міністерстві закордонних справ пояснили таке рішення "відповіддю на дії Альянсу". Мовиться про інцидент, коли з НАТО вислали 8 дипломатів Росії.

У стосунках між Росією і НАТО чергове загострення: дивіться відео