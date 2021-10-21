Журналісти 24 каналу вирішили на власні очі побачити, як працюють нові правила на залізничних та автовокзалах Києва та Львова. Про результати перевірки – читайте далі.

До теми Кількість рейдових груп збільшилась, – у Нацполіції розповіли про перевірку дотримання карантину

Ситуація в Києві

У столиці на залізничному вокзалі більшість пасажирів силою проривалися до вагонів потягу. У них не було ані сертифікатів вакцинації, ані негативного ПЛР-тесту.



Пасажири роблять ПЛР-тести, щоб сісти в потяг / Фото Владислава Соловйова, 24 канал

В Укрзалізниці стверджують, що такі випадки одиничні. Втім, щоб уникнути конфліктів у майбутньому, на найбільших вокзалах відкрили центри вакцинації та лабораторії. Тести не безкоштовні – за експрес-результат доведеться заплатити 350 гривень.



Пасажири змушені стояти в довгих чергах / Фото Владислава Соловйова, 24 канал

"Наше завдання, щоб всі їхали. Щоб пасажирський рух не спинявся – ми розгорнули на вокзалі 10 центрів тестування на антиген коронавірусу", – повідомив керівник пасажирського напрямку Укрзалізниці Олександр Перцовський.

У Львові пасажири відповідальніші

Водночас у Львові штовханини не було. Залізничники стверджують, що пасажири виявилися відповідальними.

"Усі пасажири показують проїзний документ, паспорт – посвідчення особи, і у всіх, майже у всіх, є сертифікати. До прикладу, наш вагон: була посадка 12 осіб, з них – тільки одна з ПЛР-тестом. Претензій не було. Усі організовано, без питань, без проблем зайшли у вагон", – поділилася провідниця потягу Наталія Остапчук.

Ситуація на Головному залізничному вокзалі Львова / Фото 24 каналу

В Укрзалізниці радять бути завчасно, аби не стояти в черзі

Наразі в Укрзалізниці радять приїжджати на потяг завчасно, аби не стояти в черзі. Адже тепер провідники перевіряють не тільки квитки, а й наявність сертифікату вакцинації чи ПЛР-тесту. Варто розрахувати свій час до відправлення потягу й тим, хто збирається робити експрес-тест на вокзалі.

Журналісти перевірили нові правила для пасажирів: дивіться відео 24 каналу

"Навіщо збирати всіх докупи? Це нелогічно, як мінімум. Ми зараз тут стоїмо, бо відчинені лише два вагони", – зазначила подорожуюча Христина.

До слова Коли Україна досягне піку захворюваності: прогноз експерта

Більшість пасажирів просто прийняли нові правила і, у підсумку, не мали жодних проблем із нововведенням.

"Я зараз у відрядженні. Розуміла, що нові правила вимагають додаткових паперів. І, звичайно, ми підготувалися – уся група, з якою приїхала, має сертифікати", – розповіла пасажирка Аліна.

Гірша ситуація на столичному автовокзалі

Погано дотримуються нових карантинних правил на столичному автовокзалі. Водії вибірково перевіряють наявність сертифікатів вакцинації. Водночас на камери, як один, переконують, що без тесту або довідки до автобуса зась.

"У тих пасажирів, що зі мною є сертифікати вакцинації, а в кого немає – ідуть робити", – розповів водій маршрутного таксі Сергій.

Важливо! У випадку порушення нових правил карантину першочергово відповідальність нестиме перевізник. Щоправда, загрожує йому лише штраф.

Нові правила перевезень в дії: останні новини