Відповідне рішення щодо нових правил пасажирських перевезень під час карантину уряд ухвалив на засіданні 11 жовтня. Зокрема внесли зміни до постанови №1236.

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Кабмін затвердив нові правила міжобласних перевезень

Згідно з рішенням Кабміну, нові правила міжобласних перевезень діятимуть щодо:

регулярних та нерегулярних перевезень пасажирів автомобільним транспортом на автобусних маршрутах;

авіаційного транспорту;

а також залізниці.

У МОЗ пояснили, що зміни правил пасажирських перевезень стосуються регіонів жовтої, помаранчевої або червоної зони. Наразі кожна область України перебуває у одній з цих зон (зокрема, станом на 12 годину 21 жовтня, вже 6 областей – у червоній зоні).

Нові правила для перевезення пасажирів – вимушений крок для стримування поширення коронавірусної хвороби, щоб зберегти життя та здоров'я громадян. Тому наявність як у водіїв, так і у пасажирів документів, які б підтверджували їх COVID-безпечність, є необхідною умовою для регулярних та нерегулярних перевезень у будь-якому виді транспорту,

– пояснював тоді очільник МОЗ Віктор Ляшко.

Так, з 21 жовтня усім дорослим громадянам, які подорожують будь-яким видом транспорту між областями потрібно мати й показати:

сертифікат вакцинації ( міжнародний, внутрішній або іноземний) – документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації (зелений сертифікат) або тільки однієї дози вакцини (жовтий сертифікат). Іноземні сертифікати мають містити інформацію про щеплення вакциною, яка включена ВООЗ до переліку дозволених для використання в надзвичайних ситуаціях, а сам документ можна демонструвати мовою оригіналу;

міжнародний, внутрішній або іноземний) – документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації (зелений сертифікат) або тільки однієї дози вакцини (жовтий сертифікат). Іноземні сертифікати мають містити інформацію про щеплення вакциною, яка включена ВООЗ до переліку дозволених для використання в надзвичайних ситуаціях, а сам документ можна демонструвати мовою оригіналу; ПЛР-тест або експрес-тест з негативним результатом, зроблений не більш як за 72 години до дня поїздки.

У МОЗ пояснили, що паперову довідку про отримання першої дози вакцини проти COVID-19 може видати лікар, який проводив щеплення (форму 063-О). Цей документ також підходить для поїздок міжрегіональним транспортом.



Привілеї для вакцинованих в Україні / Інфографіка 24 каналу

Важливо! Інформацію про проведення вакцинації у HELSI.me для посадки у поїзд використовувати не можна. Сертифікат про щеплення може бути або паперовий, або згенерований у застосунку "Дія".

Найпростіше буде подорожувати з цифровим сертифікатом в додатку "Дія". Патрульні пояснили, що такі сертифікати перевірятимуть за допомогою планшетів, сканувавши QR-код. Зокрема з 21 жовтня таку перевірку можуть здійснювати працівники Держпродспоживслужби, центру контролю та профілактики хвороб або патрульної поліції.

Якщо людина одужала від COVID-19 У COVID-сертифікат на підставі одужання в додатку "Дія" перебуває на етапі тестування;

коли він стане доступним для користувачів, – його можна буде використовувати для перевезень;

діяти такий COVID-сертифікат буде 180 днів. Окрім того, отримати паперову довідку про перенесену хворобу наразі також неможливо. МОЗ пояснили, що ті, хто перехворів, наразі не можуть використати в транспорті COVID-сертифікат про одужання. Адже:Окрім того, отримати паперову довідку про перенесену хворобу наразі також неможливо.

Також у МОЗ пояснили, що наразі не існує затвердженої форми довідки про протипокази до вакцинації проти COVID-19. У міністерстві розповіли, що осіб, які дійсно мають абсолютні протипокази до щеплення в Україні менш ніж 1% – мовиться про тяжку алергічну реакцію на першу дозу вакцини (анафілактичний шок) або гіперчутливість до одного з компонентів вакцини.

Зверніть увагу! За виготовлення і збут підроблених медичних документів правопорушникам може загрожувати штраф у 17 тисяч гривень чи 5 років ув'язнення. За використання підроблених довідок чи сертифікатів передбачений штраф на суму 850 гривень чи обмеження волі на термін до 2 років. Людей, які замовляють і купують підроблені сертифікати про вакцинацію, у випадку виявлення підробки документу та спроби скористатися ним, притягнуть до відповідальності. Це може бути штраф від 17 до 34 тисяч гривень.

Правила поїздок для "жовтих" та "червоних" регіонів

У Міністерстві охорони здоров'я пояснили, що для поїздок у областях жовтої зони можна показати:

документ про отримання хоча б однієї дози вакцини проти COVID-19;

або негативний результат ПЛР-тесту або експрес-тесту на COVID-19, який чинний 72 години.



Правила перевезень між областями у жовтій зоні карантину / Фото МОЗ

Для користування міжрегіональним транспортом у регіонах із жовтим та червоним рівнем епіднебезпеки потрібно показати:

"жовтий" чи "зелений" міжнародний чи внутрішній COVID-сертифікат на підставі отримання однієї дози або повного курсу вакцинації;

іноземний COVID-сертифікат про щеплення вакцинами, які включені ВООЗ до переліку дозволених для використання в надзвичайних ситуаціях;

міжнародне свідоцтво про вакцинацію, яке буде чинним рік від дати останнього щеплення. Його можна оформити у лікаря, що проводив щеплення в пункті щеплення або в сімейного лікаря;

документ про отримання однієї дози вакцини – форма 063-О, яку можна отримати одразу після процедури у лікаря, який проводив щеплення;

негативний результат ПЛР-тесту або експрес-тесту, який чинний 72 години від часу здавання матеріалу на аналіз.



Правила перевезень між областями у жовтій та червоній зоні карантину / Фото МОЗ

Натомість при виїзді або в'їзді в регіон з червоним рівнем епіднебезпеки потрібно мати й показати:

документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації;

негативний результат ПЛР-тесту або експрес-тесту на COVID-19, який чинний 72 години.



Правила перевезень між областями у червоній зоні карантину / Фото МОЗ

Зверніть увагу! Нові правила міжрегіональних перевезень не будуть поширюватись на неповнолітніх. А також не застосовуватимуться до міських та внутрішньообласних перевезень.

До речі, головний санітарний лікар України Ігор Кузін пояснював, що під час поїздок люди перебувають у транспорті протягом декількох годин. Через погану вентиляцію або її відсутність, можливе поширення COVID-19 серед пасажирів.

Укрзалізниця пояснила нові правила поїздок між областями

В Укрзалізниці при посадці на потяг перевірятимуть не тільки документи, що засвідчують особу, а й наявність ПЛР-тесту чи експрес-тесту або сертифікату чи довідки про вакцинацію. Також у поїзд тепер не пускають людей, які проводжають своїх близьких.

Погрози та вмовляння не подіють – працівники Укрзалізниці викличуть поліцію. Не створюйте проблем собі й іншим – зробіть тест, а краще вакцинуйтеся,

– розповіли в УЗ.

Там також пояснили, що невакциновані пасажири на вокзалі можуть зробити тест і отримати довідку, яка стане підставою для проїзду в разі негативного результату. В Укрзалізниці також пояснили, що, станом на 21 жовтня:

пункти експрес-тестування діють на 10 вокзалах: Києва, Львова, Харкова, Одеси, Дніпра, Запоріжжя, Мукачево, Кривого Рогу, Вінниці та Полтави (пасажири, які мають квиток на поїзд, зможуть зробити експрес-тест за 350 гривень);

діють на 10 вокзалах: Києва, Львова, Харкова, Одеси, Дніпра, Запоріжжя, Мукачево, Кривого Рогу, Вінниці та Полтави (пасажири, які мають квиток на поїзд, зможуть зробити експрес-тест за 350 гривень); пункти безкоштовної вакцинації діють на 5 вокзалах: Києва, Львова, Харкова, Одеси та Дніпра.

Для цього потрібно прийти на вокзал не пізніше, ніж за пів години до відправки поїзда. Якщо у пасажира не буде документів щодо СОVID-19, то провідник має право не впустити його у потяг й кошти йому не компенсують.

Важливо! У провідників будуть зразки, за якими вони звірятимуть надані пасажирами документи. У разі недотримання подорожуючими правил перевезення, бригада потяга зобов'язана повідомити про порушення правоохоронців. Контролюватиме процес Міністерство внутрішніх справ.

Відповідальність за наявність документів нестиме перевізник

До речі, відповідальність за наявність у всіх водіїв, членів екіпажу літака та пасажирів зазначених документів несе перевізник. Окрім того, станом на 21 жовтня, вже провели перші перевірки у столиці, зокрема – популярний напрямок Київ – Житомир.

Пресофіцерка Національної поліції України Мар'яна Рева заявила, що перевірки проводитимуть вибірково, патрульна поліція, а також працівники Укртрансбезпеки. Вони зупинятимуть деякі автобуси. Документи можуть перевірити у водіїв та деяких пасажирів.

Якщо у людини немає відповідного сертифіката або довідки, то адмінпротокол складають на перевізника, відповідальність наразі лише на ньому. Перевізник буде сплачувати штраф, який встановить суд. Приблизний розмір — 34 – 51 тисяча гривень,

– пояснила Рева.

Окрім того, вона запевнила, що спеціально створені рейдові групи не припиняли своєї роботи протягом всього часу карантину й наразі їхня кількість збільшилась. Туди входять працівники поліції і Держпродспоживслужби, також інших компетентних органів.