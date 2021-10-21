Обов'язковою умовою для того, аби потрапити в автобус, є наявність COVID-сертифікату або довідки про негативний результат тесту на коронавірус. Про це в ефірі 24 каналу розповіла пресофіцерка Національної поліції України Мар'яна Рева.

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Перевізники сплачуватимуть штраф

"Перевірки проводитимуть вибірково, патрульна поліція, а також працівники Укртрансбезпеки зупинятимуть автобуси вибірково для перевірки", – повідомила пресофіцерка.

У водіїв та деяких пасажирів можуть перевірити наявність документів, які підтверджують так звану COVID-безпечність, зазначила Мар'яна Рева.

Якщо у людини немає відповідного сертифіката або довідки, то адміністративний протокол складають на перевізника, відповідальність наразі лише на ньому.

Перевізник буде сплачувати штраф, який встановить суд. Приблизний розмір — 34 – 51 тисяча гривень,

– сказала пресофіцерка Національної поліції.

Рейдові групи не припиняли роботу

У червоній зоні та в деяких регіонах помаранчевої зони, які посилили обмеження на своїй території, робота в закладах громадського харчування дозволена лише за наявності щеплених 100% персоналу і відвідувачів зокрема.

"Спеціально створені рейдові групи не припиняли своєї роботи протягом всього часу карантину. Просто наразі їхня кількість збільшилась. Туди входять працівники поліції і Держпродспоживслужби, також інших компетентних органів", – пояснила Мар'яна Рева.

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Вона додала, що перевірку відповідних закладів вибірково проводять щодня. Зазвичай адміністрація закладу одразу надає увесь пакет наявних сертифікатів про щеплення своїх працівників. Тому насправді перевірка відбувається швидко.

"Перелік компетентних органів, відповідальних осіб, визначений у відповідній постанові Кабміну. Тому фактично ми просто виконуємо закон. Насправді не можливо забезпечити 100%, щоб лише поліцейські проводили перевірку, тому що на це потрібно дуже багато людей", – пояснила пресофіцерка Нацполіції

Мар'яна Рева про перевірку карантинних вимог: відео

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