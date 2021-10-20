Відповідне рішення ухвалили в російському міністерстві закордонних справ. Сергій Лавров сказав, що причина – "відповідь на дії НАТО".

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Це стало відповіддю Москви на висилку 8 російських дипломатів з НАТО на початку жовтня 2021 року. В Альянсі ухвалили таке рішення, бо встановили, що ті працювали на російську розвідку.

Однак Кремль не визнав своєї провини, назвавши ці обвинувачення безпідставними. Натомість Москва вирішила не лише закрити своє диппредставництво при штаб-квартирі Альянсу, вони вимагають від НАТО припинити роботу свого інформаційного центру та військової місії у Москві.

Ми висловлюємо жаль з приводу цих кроків. Політика НАТО щодо Росії залишається змістовною. Посилюємо нашу політику стримування та оборону у відповідь на агресивні дії Росії, водночас залишаємося відкритими для діалогу,

– зазначила Оана Лунгеску, прессекретарка генсека НАТО.

В НАТО не здивовані діями Росії

Дії Кремля не здивували західних політиків. Росія вже давно свідомо погіршувала стосунки з НАТО. Спочатку розв'язавши війну з Грузією у 2008 році, аби завадити її євроатлантичній інтеграції. Через 4 роки це вже була війна з Україною. А ще через чотири – Москва зважилася на хімічну атаку на території одного з членів Альянсу – у Великій Британії – в Солсбері.

Загострення між Росією та НАТО: дивіться відео

Наразі загострення росіяни прив'язали до візиту американського міністра оборони Ллойда Остіна до Європи. Напередодні європейського турне в Пентагоні заявили, що очільник відомства приїде до України й Грузії, аби підтвердити: двері альянсу відкриті для наших держав.

Жодна третя сторона не має право вето на вступ до НАТО. Україна має право вирішувати свою зовнішню політику без зовнішнього втручання,

– сказав глава Пентагону.

В Росії не поділяють таких поглядів американців. У своїй традиційній манері почали погрожувати і Україні, і західним країнам наслідками за приєднання України до НАТО.

"Вступ України до НАТО став би найгіршим сценарієм – це сценарій, який виходить за "червоні лінії" національних інтересів Росії. Той, який може змусити Росію вжити активних заходів для забезпечення власної безпеки", – сказав речник Володимира Путіна Дмитро Пєсков.



Пєсков назвав вступ України до НАТО найгіршим сценарієм / Фото Getty Images

Водночас російський правозахисник Марк Фейгін зазначив, що у Москви є вибір між політичним тиском і війною. До війни вона не готова. Відтак, альтернатив у Володимира Путіна не багато.

США планують посилити військову присутність

Та не лише запобігти членству України і Грузії в НАТО – мета Путіна. Очільник Кремля, вочевидь, не готовий протистояти Альянсу у Чорному морі. А саме такі плани у США та союзників.

Одразу після візиту до Києва і Тбілісі Ллойд Остін поїхав до Румунії. На її чорноморському узбережжі розташована єдина велика морська база НАТО в регіоні. І Пентагон планує через неї зміцнювати присутність Альянсу в Чорному морі.

Актуально Кремль в істериці від візиту глави Пентагону в Україну

Такі наміри НАТО завдають серйозного удару по планах Кремля взяти під контроль більшу частину чорноморського регіону.

Втім, загрозу Кремль бачить не лише з боку своїх європейських кордонів. Азійську частину Росії може значно дестабілізувати ситуація в Афганістані. Розвиток подій там багато в чому залежатиме від подальших кроків Вашингтона.

Думаю, зараз короткострокова мета – змусити НАТО до програми Кремля в Афганістані. Кремль хоче виступити головним посередником між світом – в широкому сенсі – Заходом і талібами зокрема,

– сказав політолог Іван Преображенський.

Кремль не пішов на повний розрив з НАТО

Москва вже поквапилася скликати мирну конференцію з талібами, чий рух в Росії офіційно вважають екстремістським. В Кремлі сподіваються домогтися гарантій безпеки від "Талібану".

Та у Росії не так багато важелів впливу на афганський рух. Адже грошові резерви Афганістану тримає під контролем Вашингтон. І поки він не надав згоду новому афганському уряду на їх використання.

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Відтак, розуміючи всю непевність ситуації в азійському регіоні, Москва не пішла на остаточний розрив з НАТО і його головним членом США. Кремль поки не денонсував головні політичні угоди з Альянсом: Основоположний акт від 1997 року і спільну декларацію від 2002 року.