В Альянсі не отримували офіційних звернень від Кремля щодо припинення роботи представництва Москви. Про це мовиться у твітері брюссельського кореспондента "Радіо Свободи" Рікарда Йозвяка.

Зверніть увагу Росія зупиняє роботу свого представництва при НАТО і закриває офіс у Москві

"Взяли до відома коментарі міністра Лаврова до засобів масової інформації", – зазначила прессекретарка НАТО Оана Лунгеску.

Глава російського МЗС Сергій Лавров 18 жовтня заявив, мовляв, після закриття представництва контакти Росії й НАТО підтримуватимуть через посла Росії в Бельгії.

Росія зупиняє роботу представництва при НАТО

З 1 листопада Росія припинить роботу свого постійного представництва при НАТО в Брюсселі. Водночас країна закриє інформаційне бюро Альянсу в Москві.

Відповідна заява Кремля пов'язана з рішенням Альянсу відкликати 8 співробітників Росії при НАТО. Відтак, російське МЗС закриє представництво у Брюсселі й інформбюро в Москві.

Зокрема, свою роботу припинить головний військовий представник Росії при НАТО.

Довідка. 6 жовтня у НАТО повідомили про висилання 8 російських дипломатів при Альянсі через шпигунство на користь Росії. Генсек НАТО Йенс Столтенберг розповів, що усі вони працювали на російську розвідку.

Текст публікації Рікарда Йозвяка:

Прессекретарка НАТО Оана Лунгеску з приводу новини про те, що Росія припинить свою дипломатичну місію в НАТО: "Ми взяли до відома коментарі міністра Лаврова для засобів масової інформації, однак ми не отримали жодного офіційного повідомлення щодо порушених ним питань".