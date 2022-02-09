Изменения анонсировал министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в своем телеграме.

Важно Не раньше, чем через 6 месяцев: в Минздраве уточнили сроки бустерной дозы

Федоров обнародовал фото одного из вариантов дизайна COVID-сертификата о бустерной дозе в приложении "Дия".

Добавили эмодзи снизу и надпись – Booster vaccine dose,

– объяснил министр.

Он также предложил пользователям оценить новый дизайн сертификата о бустерной дозе вакцинации.



Вариант дизайна COVID-сертификата о бустерной дозе / Фото из телеграма Михаила Федорова

Как отображается информация о бустерной дозе в системе "Дия"

Как объяснили на сайте Правительственного портала, бустерная доза отображается в международном сертификате. После получения бустерной дозы в приложении "Дия" надо заново сгенерировать свои сертификаты. После этого они обновятся. Будет отражена "третья доза" вакцины, а также срок действия сертификата будет продлен на 270 дней.

Как сгенерировать COVID-сертификат

В приложении выбираете раздел "Услуги", Пункт COVID-сертификаты и документ, который вам необходим.

Всего в несколько кликов и за несколько минут вы получаете обновленный сертификат. Без поездок, долгого ожидания и контактов с людьми,

– отметил Михаил Федоров.

Добавим, что 6 января 2022 года в Украине разрешили введение третьей (бустерной) дозы вакцины против COVID-19 всем, кто предварительно привился двумя. Бустер должен усилить эффективность вакцины против коронавируса, в частности, обеспечить лучшую защиту против нового варианта Омикрон. Прививать третьей дозой в Украине начали 8 января.

Текст публикации Михаила Федорова:

​​​​Мы продолжаем работать над услугой. Совершенствуем и дорабатываем. Выше вы видите один из вариантов дизайна COVID-сертификата о бустерной дозе в сервисе "Дия". Добавили эмодзи снизу и надпись – Booster vaccine dose.