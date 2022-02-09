Зміни анонсував міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у своєму телеграмі.
Важливо Не раніше, ніж за 6 місяців: у МОЗ уточнили терміни бустерної дози
Федоров оприлюднив світлину одного з варіантів дизайну COVID-сертифіката про бустерну дозу в Дії.
Додали емодзі знизу та надпис — Booster vaccine dose,
– пояснив міністр.
Він також запропонував користувачам оцінити новий дизайн сертифіката про бустерну дозу вакцинації.
Варіант дизайну COVID-сертифіката про бустерну дозу / Фото з телеграму Михайла Федорова
Як відображається інформація про бустерну дозу у Дії
Як пояснили на сайті Урядового порталу, бустерна доза відображається в міжнародному сертифікаті. Після отримання бустерної дози в Дії треба заново згенерувати свої сертифікати. Після цього вони оновляться. Буде відображена "третя доза" вакцини, а також змінений строк дії сертифіката на 270 днів.
Як згенерувати COVID-сертифікат
- У застосунку вибираєте розділ "Послуги",
- Пункт COVID-сертифікати та документ, який вам необхідний.
Лише за кілька кліків та кілька хвилин ви отримуєте оновлений сертифікат. Без поїздок, довгого очікування та контактів з людьми,
– зазначив Михайло Федоров.
Додамо, що 6 січня 2022 року в Україні дозволили введення третьої (бустерної) дози вакцини проти COVID-19 усім, хто попередньо щепився двома. Бустер має посилити ефективність вакцини проти коронавірусу, зокрема забезпечити кращий захист проти нового варіанту Омікрон. Щепити третьою дозою в Україні почали 8 січня.
Текст публікації Михайла Федорова:
Ми продовжуємо працювати над послугою. Вдосконалюємо та допрацьовуємо. Вище ви бачите один із варіантів дизайну COVID-сертифіката про бустерну дозу в Дії. Додали емодзі знизу та надпис — Booster vaccine dose.