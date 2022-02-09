Зміни анонсував міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у своєму телеграмі.

Важливо Не раніше, ніж за 6 місяців: у МОЗ уточнили терміни бустерної дози

Федоров оприлюднив світлину одного з варіантів дизайну COVID-сертифіката про бустерну дозу в Дії.

Додали емодзі знизу та надпис — Booster vaccine dose,

– пояснив міністр.

Він також запропонував користувачам оцінити новий дизайн сертифіката про бустерну дозу вакцинації.



Варіант дизайну COVID-сертифіката про бустерну дозу / Фото з телеграму Михайла Федорова

Як відображається інформація про бустерну дозу у Дії

Як пояснили на сайті Урядового порталу, бустерна доза відображається в міжнародному сертифікаті. Після отримання бустерної дози в Дії треба заново згенерувати свої сертифікати. Після цього вони оновляться. Буде відображена "третя доза" вакцини, а також змінений строк дії сертифіката на 270 днів.

Як згенерувати COVID-сертифікат

У застосунку вибираєте розділ "Послуги", Пункт COVID-сертифікати та документ, який вам необхідний.

Лише за кілька кліків та кілька хвилин ви отримуєте оновлений сертифікат. Без поїздок, довгого очікування та контактів з людьми,

– зазначив Михайло Федоров.

Додамо, що 6 січня 2022 року в Україні дозволили введення третьої (бустерної) дози вакцини проти COVID-19 усім, хто попередньо щепився двома. Бустер має посилити ефективність вакцини проти коронавірусу, зокрема забезпечити кращий захист проти нового варіанту Омікрон. Щепити третьою дозою в Україні почали 8 січня.

Текст публікації Михайла Федорова:

​​​​Ми продовжуємо працювати над послугою. Вдосконалюємо та допрацьовуємо. Вище ви бачите один із варіантів дизайну COVID-сертифіката про бустерну дозу в Дії. Додали емодзі знизу та надпис — Booster vaccine dose.