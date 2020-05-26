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Сервисный центр МВД временно не будет выдавать справку о несудимости: причины

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Сервийсниц центр не выдает справок о несудимости
Сервийсниц центр не выдает справок о несудимости / Львовские новости

В сервисных центрах МВД произошли технические неполадки. Поэтому там нельзя будет подать запрос на получение справки о несудимости. А также ее получить в бумажном виде.

Информацию о технических проблемах опубликовали на странице Главного сервисного центра МВД в "Фейсбук".

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Там отмечают, что получить справку о несудимости можно только онлайн. Но стоит отметить, что заказать ее онлайн можно только с помощью квалифицированной электронной подписи

Когда получить бумажную справку снова можно будет в Сервисном центре МВД – пока неизвестно.

Для чего нужна справка об отсутствии судимости

Справка о несудимости нужна для:

  • оформления на работу,
  • оформление визы для выезда за границу,
  • для участия в тендере,
  • осуществление усыновления,
  • установления опеки,
  • оформления гражданства,
  • оформления или восстановления документов и тому подобного.

 

Автор: Игорь Садженица
Теги: Новости Украины Министерство внутренних дел Новости политики
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