Сервисный центр МВД временно не будет выдавать справку о несудимости: причины

В сервисных центрах МВД произошли технические неполадки. Поэтому там нельзя будет подать запрос на получение справки о несудимости. А также ее получить в бумажном виде.

Информацию о технических проблемах опубликовали на странице Главного сервисного центра МВД в "Фейсбук".

К слову В МВД оценили возможность отставки Авакова за изнасилование в Кагарлыке

Там отмечают, что получить справку о несудимости можно только онлайн. Но стоит отметить, что заказать ее онлайн можно только с помощью квалифицированной электронной подписи

Когда получить бумажную справку снова можно будет в Сервисном центре МВД – пока неизвестно.

Для чего нужна справка об отсутствии судимости

Справка о несудимости нужна для: