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Сервісний центр МВС тимчасово не видаватиме довідку про несудимість: причини

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Сервійсниц центр не видає довідок про несудимість
Сервійсниц центр не видає довідок про несудимість / Львівські новини

У сервісних центрах МВС сталися технічні неполадки. Відтак там не можна буде подати запит на отримання довідки про несудимість. А також її отримати у паперовому вигляді.

Інформацію про технічні проблеми опублікували на сторінці Головного сервісного центру МВС у фейсбук.

До слова У МВС оцінили можливість відставки Авакова через зґвалтування в Кагарлику

Там відзначають, що отримати довідку про несудимість можна лише онлайн. Та варто відзначити, що замовити її онлайн можна лише за допомогою кваліфікованого електронного підпису

Коли отримати паперову довідку знову можна буде у Сервісному центрі МВС – поки невідомо.

Для чого потрібна довідка про відсутність судимості

Довідка про несудимість потрібна для:

  • оформлення на роботу,
  • оформлення візи для виїзду за кордон,
  • для участі у тендері,
  • здійснення усиновлення,
  • встановлення опіки,
  • оформлення громадянства,
  • оформлення або поновлення документів тощо.

 

Автор: Ігор Саджениця
Теги: Міністерство внутрішніх справ Новини України Новини політики
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