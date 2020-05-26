Сервісний центр МВС тимчасово не видаватиме довідку про несудимість: причини

У сервісних центрах МВС сталися технічні неполадки. Відтак там не можна буде подати запит на отримання довідки про несудимість. А також її отримати у паперовому вигляді.

Інформацію про технічні проблеми опублікували на сторінці Головного сервісного центру МВС у фейсбук.

До слова У МВС оцінили можливість відставки Авакова через зґвалтування в Кагарлику

Там відзначають, що отримати довідку про несудимість можна лише онлайн. Та варто відзначити, що замовити її онлайн можна лише за допомогою кваліфікованого електронного підпису

Коли отримати паперову довідку знову можна буде у Сервісному центрі МВС – поки невідомо.

Для чого потрібна довідка про відсутність судимості

Довідка про несудимість потрібна для: