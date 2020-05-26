У МВС оцінили можливість відставки Авакова через зґвалтування в Кагарлику
У Міністерстві внутрішніх справ переконані, що ймовірна відставка їх очільника Арсена Авакова після події у Кагарлику, де поліцейські катували і зґвалтували дівчину, є необґрунтованою.
Чому в МВС не вважають доцільною відставку Авакова
Заступник голови МВС Антон Геращенко зауважив, що зараз МВС будує таку правоохоронну систему, яка реагує на подібні події, а не приховує. Про це правоохоронець сказав в ефірі "Сніданку з 1+1", пише ТСН.
Важливо Били і стріляли над головою: шокуючі деталі зґвалтування жінки поліцейськими
Геращенко додав, що відомство не терпить насильства, тому одразу робить усе, аби притягнути винних до відповідальності.
Я вважаю, що у цій ситуації рішення (про відставку Авакова – 24 канал) не обґрунтоване. Тому що ми будуємо систему, за якої вона реагує на подібні події. Ще раз наголошу: до Майдану подібні дії приховували. У нас же позиція – і це якраз результат роботи міністра внутрішніх справ – у нас повна нетерпимість до катувань і насильства. Миттєва реакція на те, щоб притягати до відповідальності таких людей,
– заявив він.
Також заступник глави МВС відзначив, що після дзвінка потерпілої до поліції протягом 12 годин було здійснено розслідування, а підозрювані – затримані.
"Це і є найкраща реакція поліції", – підсумував Геращенко.
Головне про зґвалтування дівчини поліцейськими у Кагарлику
- До поліції звернулася 26-річна жінка, яка заявила про побиття та зґвалтування у поліцейському відділку. Виявилося, що 23 травня її викликали на допит в поліцію як свідка. Там правоохоронці закували її у наручники, стріляли над головою з вогнепальної зброї, а після цього зґвалтували.
- У цей час у відділку поліції був ще один чоловік, якого перевертні в погонах також побили. Йому на голову одягали протигаз, били кийками по голові, зламавши ребра та ніс.
- Вранці 25 травня правоохоронці затримали за підозрою в зґвалтуванні 2 поліцейських Кагарлицького відділу поліції (Київщина). Це 35-літній начальник сектору кримінальної поліції Микола Кузів та 29-річний оперуповноважений Сергій Сулима. Їх одразу звільнили.
- Слідчі ДБР готують повідомлення про підозру затриманим. Також вирішується питання про обрання запобіжного заходу.
- Керівництво Національної поліції заявило, що все відділення Кагарлицької поліції вже розформували, а його співробітників відправлять на переатестацію.