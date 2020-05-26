У МВС оцінили можливість відставки Авакова через зґвалтування в Кагарлику

У Міністерстві внутрішніх справ переконані, що ймовірна відставка їх очільника Арсена Авакова після події у Кагарлику, де поліцейські катували і зґвалтували дівчину, є необґрунтованою.

Чому в МВС не вважають доцільною відставку Авакова

Заступник голови МВС Антон Геращенко зауважив, що зараз МВС будує таку правоохоронну систему, яка реагує на подібні події, а не приховує. Про це правоохоронець сказав в ефірі "Сніданку з 1+1", пише ТСН.

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Геращенко додав, що відомство не терпить насильства, тому одразу робить усе, аби притягнути винних до відповідальності.

Я вважаю, що у цій ситуації рішення (про відставку Авакова – 24 канал) не обґрунтоване. Тому що ми будуємо систему, за якої вона реагує на подібні події. Ще раз наголошу: до Майдану подібні дії приховували. У нас же позиція – і це якраз результат роботи міністра внутрішніх справ – у нас повна нетерпимість до катувань і насильства. Миттєва реакція на те, щоб притягати до відповідальності таких людей,

– заявив він.

Також заступник глави МВС відзначив, що після дзвінка потерпілої до поліції протягом 12 годин було здійснено розслідування, а підозрювані – затримані.

"Це і є найкраща реакція поліції", – підсумував Геращенко.

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