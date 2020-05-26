В МВД оценили возможность отставки Авакова из-за изнасилования в Кагарлыке

В Министерстве внутренних дел убеждены, что вероятная отставка их руководителя Арсена Авакова после события в Кагарлыке, где полицейские пытали и изнасиловали девушку, является необоснованной.

Почему в МВД не считают целесообразной отставку Авакова

Заместитель главы МВД Антон Геращенко отметил, что сейчас МВД строит такую правоохранительную систему, которая реагирует на подобные события, а не скрывает. Об этом правоохранитель сказал в эфире "Сніданку з 1+1", пишет ТСН.

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Геращенко добавил, что ведомство не терпит насилия, поэтому сразу делает все, чтобы привлечь виновных к ответственности.

Я считаю, что в этой ситуации решение (об отставке Авакова – 24 канал) не обосновано. Потому что мы строим систему, при которой она реагирует на подобные события. Еще раз подчеркну: до Майдана подобные действия скрывали. У нас же позиция – и это как раз результат работы министра внутренних дел – у нас полная нетерпимость к пыткам и насилию. Мгновенная реакция на то, чтобы привлекать к ответственности таких людей,

– заявил он.

Также замглавы МВД отметил, что после звонка потерпевшей в полицию в течение 12 часов было произведено расследование, а подозреваемые – задержаны.

"Это и есть лучшая реакция полиции", – подытожил Геращенко.

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