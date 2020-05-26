В МВД оценили возможность отставки Авакова из-за изнасилования в Кагарлыке
В Министерстве внутренних дел убеждены, что вероятная отставка их руководителя Арсена Авакова после события в Кагарлыке, где полицейские пытали и изнасиловали девушку, является необоснованной.
Почему в МВД не считают целесообразной отставку Авакова
Заместитель главы МВД Антон Геращенко отметил, что сейчас МВД строит такую правоохранительную систему, которая реагирует на подобные события, а не скрывает. Об этом правоохранитель сказал в эфире "Сніданку з 1+1", пишет ТСН.
Важно Били и стреляли над головой: шокирующие детали изнасилования женщины полицейскими
Геращенко добавил, что ведомство не терпит насилия, поэтому сразу делает все, чтобы привлечь виновных к ответственности.
Я считаю, что в этой ситуации решение (об отставке Авакова – 24 канал) не обосновано. Потому что мы строим систему, при которой она реагирует на подобные события. Еще раз подчеркну: до Майдана подобные действия скрывали. У нас же позиция – и это как раз результат работы министра внутренних дел – у нас полная нетерпимость к пыткам и насилию. Мгновенная реакция на то, чтобы привлекать к ответственности таких людей,
– заявил он.
Также замглавы МВД отметил, что после звонка потерпевшей в полицию в течение 12 часов было произведено расследование, а подозреваемые – задержаны.
"Это и есть лучшая реакция полиции", – подытожил Геращенко.
Главное об изнасиловании девушки полицейскими в Кагарлыке
- В полицию обратилась 26-летняя женщина, которая заявила об избиении и изнасиловании в полицейском участке. Оказалось, что 23 мая ее вызвали на допрос в полицию как свидетеля. Там правоохранители заковали ее в наручники, стреляли над головой из огнестрельного оружия, а после этого изнасиловали.
- В это время в отделении полиции был еще один человек, которого оборотни в погонах также избили. Ему на голову надевали противогаз, били дубинками по голове, сломав ребра и нос.
- Утром 25 мая правоохранители задержали по подозрению в изнасиловании 2 полицейских Кагарлыкского отдела полиции (Киевщина). Это 35-летний начальник сектора криминальной полиции Николай Кузив и 29-летний оперуполномоченный Сергей Сулима. Их сразу уволили.
- Следователи ГБР готовят сообщение о подозрении задержанным. Также решается вопрос об избрании меры пресечения.
- Руководство Национальной полиции заявило, что все отделения Кагарлыкской полиции уже расформировали, а его сотрудников отправят на переаттестацию.